„Zachorują wszyscy, wiele osób umrze”. Członek WHO bije na alarm

Pandemia koronawirusa zmieni świat - twierdzi członek Rady Wykonawczej WHO Walter Ricciardi. Jego zdaniem na koronawirusa "zachorują wszyscy, także młodzi, a wiele osób umrze".

Koronawirus rozprzestrzenia się coraz szybciej. Choć zdaje się, że w Chinach epidemia zaczyna wygasać, sytuacja w Europie jest z dnia na dzień bardziej dynamiczna. Koronawirus SARS-CoV-2, który w grudniu pojawił się w chińskim Wuhan, rozprzestrzenił się już na ponad 130 krajów na całym świecie, zmarło ponad 5 tys. osób, a zakażonych jest około 140 tys. osób.

W Europie największe ognisko epidemii znajduje się we Włoszech. Obecnie w całym kraju zakażonych jest ponad 20 tys. osób. W Polsce do godziny 18.00 w niedzielę odnotowano łącznie 119 przypadków zakażeń, w tym trzy śmiertelne. Nie ulega wątpliwości, że zachorowań przybędzie.

Ta pandemia zmieni świat, zachorują wszyscy i wiele osób umrze

- taką opinię przedstawił w niedzielę na Twitterze członek Rady Wykonawczej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i doradca włoskiego ministra zdrowia profesor Walter Ricciardi.

Profesor zdrowia publicznego napisał: "Ekonomistom, którzy na całym świecie martwią się tym, co będzie ‘po’ powiedziałabym, że trzeba zająć się tym, co jest, bezzwłoczne, bo w tej pandemii zachorują wszyscy, także młodzi ludzie i pracownicy służby zdrowia, a wiele osób umrze". "To wydarzenie, które zmieni świat, konieczne są nowe projekty" - dodał Ricciardi.

Koronawirus w Polsce

W ostatnich dniach zapadły decyzje o odwołaniu imprez masowych oraz zawieszeniu zajęć na uczelniach, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 25 marca. Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego.

zawieszone zostają międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe

transport cargo działa, towary mają wyjeżdżać i wjeżdżać bez zakłóceń.

od niedzieli przez 10 dni do Polski nie będą mogli wjeżdżać cudzoziemcy

polscy obywatele mogą wracać do kraju, ale będą poddani 14-dniowej domowej kwarantannie.

rząd zdecydował o ograniczeniu funkcjonowania centrów i galerii handlowych. Sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie będą czynne

inaczej działać będą restauracje i bary – zamówienia możliwe tylko na wynos lub z dowozem

Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce - co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/PAP