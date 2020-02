Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, wybuchła w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. Zgodnie z ostatnim raportem WHO z 24 lutego na świecie potwierdzono blisko 80 tys. przypadków zarażeń koronawirusem. W Chinach potwierdzono ponad 77 tys. zarażeń i zanotowano ponad 2,5 tys. ofiar śmiertelnych.

Poza Państwem Środka potwierdzono ponad 2 tys. przypadków zachorowań w 29 państwach, m.in. w Iranie, Włoszech, Niemczech i we Francji. Poza Chinami wirus spowodował 23 zgony.

Paryż. Pierwszy Francuz zmarł z powodu koronawirusa

Jak podało na Twitterze Radio ZET, we Francji zmarła pierwsza osoba z francuskim obywatelstwem zarażona koronawirusem. Był to 60-letni mężczyzna, którego zgon miał nastąpić w godzinach nocnych w jednym z paryskim szpitalu. Pierwszą osobą, która zmarła z tego powodu na terenie Francji był chiński turysta. Informację potwierdziło francuskie ministerstwo zdrowia:

Teneryfa. Kolejne dwa przypadki koronawirusa

Rada ds. zdrowia Wysp Kanaryjskich poinformowała o dwóch nowych przypadkach zakażeń koronawirusem w hotelu w Adeje na Teneryfie, gdzie kwarantannie poddano ok. 1000 osób, w tym obywateli polskich. Łącznie w hotelu potwierdzono dotąd cztery przypadki koronawirusa.

Koronawirus - RAPORT: objawy, leczenie, epidemia

O dwóch nowych osobach zakażonych władze poinformowały w nocy z wtorku na środę. Są to turyści z Włoch, którzy byli w bliskim kontakcie z włoskim lekarzem i jego żoną, u których we wtorek stwierdzono obecność koronawirusa. Obecnie zainfekowane osoby przebywają w szpitalu na Teneryfie.

W Hiszpanii potwierdzono do tej pory dziewięć przypadków zakażenia nowym koronawirusem, z czego dwóch pacjentów zostało wyleczonych i opuściło już szpital. Pierwszy z nich to obywatel Niemiec, który zaraził się w Bawarii od kolegi mającego kontakt z kobietą zainfekowaną w Wuhanie w Chinach, skąd pochodzi wirus. Drugi wyleczony przypadek to obywatel brytyjski mieszkający z rodziną na Majorce, który zaraził się podczas pobytu w Alpach francuskich.

W Europie najwięcej zgonów zanotowano we Włoszech

W ostatnich dniach największe emocje wywołał znaczny wzrost liczby zachorowań w północnych Włoszech. Dziewięć zgonów zanotowano w Lombardii, a dwa w Wenecji Euganejskiej – te dwa regiony na północy są ogniskami koronawirusa. Liczba osób zarażonych w całym kraju wynosi 322, a w ciągu niecałej doby zmarły cztery osoby. Ogółem bilans ofiar na Półwyspie Apenińskim wynosi 12.

W ostatnim czasie pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem zanotowano także m.in. w Austrii, Chorwacji, Szwajcarii, Rumunii, Algierii czy na Węgrzech. Jeśli chodzi o Polskę, to władze zapewniają, że koronawirus do naszego kraju nie dotarł i że wszystkie instytucje państwowe są przygotowane na jego ewentualne pojawienie się.

Pierwszy przypadek w Brazylii

O pierwszym przypadku zakażenia nowym koronawirusem w Ameryce Łacińskiej poinformowała w środę agencja Reutera, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą. Infekcję 61-latka, który odwiedził wcześniej Włochy, miał potwierdzić szpital w Sao Paulo w Brazylii.

Osoba zaznajomiona ze sprawą wypowiedziała się pod warunkiem zachowania anonimowości, ponieważ władze brazylijskie nie ogłosiły jeszcze wyniku testu na obecność wirusa - podała Reuters. Jest to spodziewane jeszcze w środę.

Ministerstwo zdrowia Brazylii oświadczyło we wtorek wieczorem, że zajmuje się przypadkiem mieszkańca Sao Paulo, który podróżował do Lombardii w północnych Włoszech od 9 do 21 lutego i ma objawy Covid-19. Szpital Alberta Einsteina przekazał w oświadczeniu, że mężczyzna uzyskał pozytywny wynik testu metodą PCR w poniedziałek i powiadomiono we wtorek władze epidemiologiczne stanu Sao Paulo.

RadioZET.pl/PAP/Twitter