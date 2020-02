Lawinowy wzrost liczby zakażeń koronawirusem. Jest kolejny przypadek w Bawarii

Koronawirus zabił już łącznie co najmniej 565 osób (dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 6 lutego, godz. 15:00). Do tej pory udało się wyleczyć 1382 osoby. Liczba zakażeń rośnie jednak lawinowo. W czwartek mowa już o 28 350 zarażonych, choć dzień wcześniej było ich o kilka tysięcy mniej. Według ekspertów ostatnia doba to "największy skok w rozwoju epidemii koronawirusa" .

Wirus, za którego epicentrum uważa się chińskie Wuhan, przedostał się już do wszystkich prowincji i regionów ChRL, a także do około 25 krajów świata. W Europie odnotowano już przypadki zakażenia m.in. w Niemczech, we Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Szwecji. Najwięcej zakażeń stwierdzono w Niemczech. W czwartek tamtejszy bilans wzrósł, gdy bawarskie ministerstwo zdrowia potwierdziło wykrycie wirusa u kolejnej osoby. To już 13. przypadek zakażenia koronawirusem w Niemczech. Większość pochodzi właśnie z Bawarii i ma związek z firmą z branży motoryzacyjnej Webasto, gdzie pracował pierwszy nosiciel wirusa.

Koronawirus w Bawarii

Tym razem chodzi o żonę mężczyzny, który już wcześniej trafił do szpitala w związku z koronawirusem. Zakażenie przebiega u niej bezobjawowo, podobnie jak u dwojga dzieci małżeństwa. Stan jej męża określany jest jako stabilny.

Dwa z potwierdzonych w Niemczech przypadków to osoby ewakuowane w weekend z Chin samolotem Bundeswehry. Pozostałe to pracownicy firmy Webasto i członkowie ich rodzin. Pierwsze zakażenie koronawirusem w RFN wykryto właśnie u pracownika tego przedsiębiorstwa, który zaraził się na szkoleniu prowadzonym przez koleżankę z Szanghaju. Z pierwszym niemieckim chorym miało kontakt około 40 osób - informowały władze.

