Pierwszy zgon w Iranie, nadzwyczajne środki prewencji w Watykanie czy zakaz wjazdu na teren Austrii dla osób przebywających wcześniej we Włoszech - to najnowsze informacje na temat walki z epidemią koronawirusa.

Koronawirus, który wykryto w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach, może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc. Jednak u zdecydowanej większości choroba przebiega dość łagodnie, a czasami może nie dawać objawów. Covid-19 stwarza największe zagrożenie dla osób starszych i cierpiących na przewlekłe choroby.

Liban: pierwsza ofiara śmiertelna. 56-latek wrócił z Egiptu

Liban odnotował pierwszy zgon z powodu koronawirusa - poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia. Zmarły to 56-letni Libańczyk, który od powrotu z Egiptu przebywał w stanie krytycznym w szpitalu rządowym w Bejrucie - przekazała agencja AFP za źródłem.

W kraju zanotowano dotąd 41 przypadków zakażenia koronawirusem. W poniedziałek rząd nakazał zamknięcie żłobków, szkół, uniwersytetów i centrów sportowych, a także barów i klubów nocnych do 15 marca, jak również zawieszenie koncertów i wydarzeń artystycznych.

Władze Bejrutu ogłosiła również zamknięcie publicznych ogrodów. Podróżnym z Chin, Włoch, Iranu i Korei Południowej, niebędącym obywatelami Libanu lub zamieszkałymi tam cudzoziemcami, zakazano wjazdu do kraju. Arabia Saudyjska, Katar, Kuwejt i Bahrajn tymczasowo zawiesiły loty do i z Libanu - podaje AFP.

Wzrost zakażonych w Iranie

Liczba osób zakażonych koronawirusem w Iranie wzrosła do 8 042, a ofiar śmiertelnych do 291 - poinformowało we wtorek irańskie ministerstwo zdrowia. W ciągu jednego dnia odnotowano największą dotąd liczbę 54 zgonów.

Iran jest jednym z najbardziej dotkniętych przez koronawirus Covid-19 krajów na świecie. Poniedziałkowy bilans mówił o 7161 zainfekowanych i 237 zgonach. W całym regionie Bliskiego Wschodu odnotowano ponad 8600 przypadków zakażenia koronawirusem, a na świecie ponad 110 tys., przy czym ponad 3800 osób zmarło. Do tej pory wyleczonych zostało ok. 62 tys. osób.

Watykan zaostrza środki prewencji ws, koronawirusa

Watykan zaostrzył kroki prewencyjne w ramach walki z szerzeniem się koronawirusa. We wtorek zapowiedziano, że w czasie środowej audiencji generalnej papieża Franciszka, która odbędzie się bez udziału wiernych, usunięte zostaną krzesła z placu Świętego Piotra.

Podobnie jak modlitwa Anioł Pański w niedzielę, także audiencja w środę będzie transmitowana z biblioteki Pałacu Apostolskiego. Tam Franciszek wygłosi rozważania i pozdrowi wiernych. Będzie to pierwsza w historii audiencja generalna papieża bez udziału wiernych. Krzeseł nie będzie po to, by nie dopuścić do gromadzenia się ludzi na placu w większych grupach.

Szef PE zdecydował się na pracę zdalną

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli po pobycie we Włoszech w ostatni weekend będzie kierował europarlamentem ze swojego domu w Brukseli. To działanie podjęte w ramach środków ostrożności w związku z epidemią koronawirusa we Włoszech.

- napisał Sassoli w oświadczeniu dla mediów. Jak dodał, obserwując sytuację we Włoszech, Parlament Europejski zaktualizował wprowadzone wcześniej środki ochrony zdrowia. Podkreślił jednocześnie, że prace legislacyjne będą kontynuowane, a wewnętrzne organy PE mogą nadal funkcjonować.

„Covid-19 zobowiązuje nas wszystkich do odpowiedzialności i ostrożności. (...) Parlament (Europejski) będzie nadal wypełniał swoje obowiązki. Żaden wirus nie może zablokować demokracji” - napisał.

Austria wprowadza zakaz wjazdu dla osób, które przebywały we Włoszech

Władze Austrii wprowadziły zakaz wjazdu dla osób przybywających do kraju z Włoch - poinformował we wtorek kanclerz Sebastian Kurz. Zakaz ma obowiązywać na razie do 1 kwietnia. To jedna z decyzji rządu mających ograniczyć rozprzestrzenianie się Covid-19.

Szef rządu w Wiedniu ogłosił wprowadzenie nowych środków bezpieczeństwa podczas konferencji prasowej. Jak podał, zakaz wjazdu dla podróżnych z Włoch dotyczy wszystkich poza wyjątkami, gdy osoba wjeżdżająca ma odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

Powrót do kraju obywateli austriackich przebywających obecnie we Włoszech będzie organizowany we współpracy z MSZ; po powrocie osoby te będą musiały poddać się izolacji domowej - powiedział Kurz.

