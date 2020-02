Liczba ofiar koronawirusa drastycznie rośnie. Tysiące osób w ciężkim stanie

Koronawirus z Wuhan, którego oficjalna nazwa to teraz Covid-19, zabił już co najmniej 1775 osób (dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 17 lutego, godz. 12:00). W ciągu kilku dni liczba ta wzrosła o kilkadziesiąt tysięcy. Tylko w niedzielę komisja zdrowia w prowincji Hubei, epicentrum koronawirusa, odnotowała 100 zgonów.

Lawinowo rośnie też liczba zakażeń koronawirusem. W poniedziałek mowa już o 71 810 osobach zarażonych, z czego 99 nowych przypadków zakażenia stwierdzono na japońskim statku wycieczkowym Diamond Princess, który cumuje w pobliżu portu w Jokohamie. Tym samym liczba zakażonych osób na wycieczkowcu wzrosła do 454.

Według opinii lekarzy łącznie ponad 8 tysięcy pacjentów jest w stanie ciężkim, a 1 700 w stanie krytycznym.

Epidemia koronawirusa rozprzestrzeniła się na ok. 30 krajów na całym świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Niemcy, Francję, Włochy, Finlandię i USA. Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano dotąd pięć zgonów – w Japonii, Filipinach , Hongkongu, Tajwanie i Francji.

W Polsce dotąd nie stwierdzono obecności tego wirusa. 2 lutego we Wrocławiu wylądowały samoloty z 30 Polakami, którzy wrócili z Wuhan. Pasażerowie trafili na badania i obserwację do 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego. Wszyscy byli już trzykrotnie badani na obecność koronawirusa i wszystkie badania wykluczyły zakażenie. Kwarantanna miała jednak zakończyć się pod koniec ubiegłego tygodnia, a okazuje się, że zostaną przeprowadzone kolejne badania.

