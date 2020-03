Merkel: koronawirus to największe wyzwanie od czasów II wojny światowej

„Koronawirus w dramatyczny sposób zmienia życie w naszym kraju” - oświadczyła kanclerz Niemiec Angela Merkel w orędziu do narodu, którego fragmenty opublikowały w środę niemieckie media.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

„To historyczne zadanie” - zauważyła Merkel. „Od czasów II wojny światowej, nie było wyzwania dla naszego kraju, podczas którego nasza wspólna solidarność byłaby tak ważna” - powiedziała.

“Trzymajcie się zasad, które zostały wprowadzone na najbliższy okres” - zaapelowała do rodaków. “Jako rząd będziemy nieustannie rozpatrywać, co można poprawić, a także co może być jeszcze konieczne” - dodała.

Pełne nagranie orędzia zostanie wyemitowane wieczorem w wielu niemieckich stacjach telewizyjnych.

Koronawirus w Niemczech. Nowe dane

W Niemczech liczba potwierdzonych zachorowań przekroczyła już 6000. Zmarło 13 osób. Johns Hopkins University donosi nawet o ponad 7500 infekcjach w Niemczech.

Jak podaje "Deutsche Welle", W najbliższych dniach ponad 100 tys. Niemców ma wrócić m.in. z Egiptu, Dominikany, Maroka, Argentyny, Filipin i Malediwów. W Egipcie przebywa około 30 tys. Niemców, większość z nich pojechała tam na zorganizowane wczasy.

RadioZET.pl/ PAP/ DW