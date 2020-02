Panika na statku z 4 tys. osób na pokładzie. Płynęli nim zakażeni koronawirusem

Koronawirus zabił już prawie 500 osób, liczba zakażeń na świecie rośnie lawinowo, rośnie też niepokój i liczba podejrzeń. Niespokojna sytuacja jest w środę na statku wycieczkowym World Dream operatora Genting Cruise Lines, którym pod koniec stycznia płynęło troje Chińczyków zakażonych koronawirusem 2019-nCoV.

Teraz około 1,8 tys. pasażerów i podobna liczba członków załogi musi zostać zbadana. Do tego czasu są praktycznie uwięzieni na statku. Nikomu nie wolno zejść na ląd bez pozwolenia. Ile to potrwa? Tego nie wiadomo. We wtorek statkowi odmówiono możliwości zawinięcia do portu w mieście Kaosiung na Tajwanie. Dzień wcześniej zawinął on do portu Keelung na północy wyspy – przypomina agencja Reutera. Około 90 proc. osób znajdujących się obecnie na pokładzie statku to Hongkończycy, a pozostali to cudzoziemcy. Nie tam ma nikogo z Chin kontynentalnych - przekazały hongkońskie służby medyczne.

Trzech członków załogi, którzy mieli gorączkę, odizolowano w szpitalach. Ponad 20 innych pracowników miało inne objawy, takie jak kaszel – powiedział przedstawiciel hongkońskiego centrum ochrony zdrowia Leung Yiu-hong, cytowany przez hongkońską stację RTHK.

Hongkong nie jest gotowy na koronawirusa

Tymczasem w Hongkongu już od trzech dni strajkuje część pracowników publicznych szpitali. Domagają się oni całkowitego zamknięcia granicy z Chinami kontynentalnymi, by chronić Hongkong przed epidemią. Władze regionu zamknęły już większość przejść granicznych, ale odmawiają wprowadzenia całkowitego zakazu podróży przez granicę.

Hongkong boryka się z niedoborem maseczek ochronnych, które według zaleceń lokalnych służb medycznych należy nosić, by zmniejszyć ryzyko zakażenia. Około 10 tys. osób czekało w środę rano w kolejce do sklepu, który ogłosił nową dostawę. Niektórzy ustawili się w kolejce już od wtorkowego wieczora; wielu wzięło specjalnie w tym celu dzień wolny w pracy – podała RTHK.

Koronawirus – ile jest zakażonych, ile osób nie żyje, a ile udało się wyleczyć?

Koronawirus zabił już łącznie co najmniej 493 osoby (dane WHO z 5 lutego). Wirusem z Chin zaraziło się już na całym świecie 24 562 osób, z czego – jak przekazała w środę WHO - wyleczyć udało się 921 zakażonych. Koronawirus przedostał się już do wszystkich prowincji i regionów ChRL, a także do około 25 krajów świata. W Europie odnotowano już 28 laboratoryjnie potwierdzonych przypadków zakażenia (najbardziej aktualne dane z wtorku). To 6 przypadków we Francji, 12 w Niemczech, 1 w Finlandii, 2 we Włoszech, 2 w Wielkiej Brytanii, 1 w Hiszpanii, 1 w Szwecji, 1 w Belgii, a także 2 w Rosji.

Koronawirus - co musisz wiedzieć?

