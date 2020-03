Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Informacje o rzekomym zarażeniu psa koronawirusem pojawiły się pod koniec lutego 2020 roku. Wiadomo, że COVID-19 został potwierdzony u jego właścicielki, 60-letniej bizneswoman.

Pierwsze pięć testów, które wykonano z próbek pobranych z nosa i pyska psa, wskazywały na wynik "lekko pozytywny". To wtedy świat obiegła informacja, że koronawirus może być przenoszony także przez zwierzęta. Informacje te okazały się jednak całkowicie fałszywe.

12 i 13 marca wykonano kolejne testy, które wykluczyły obecność wirusa w organizmie psa. 14 marca zwierzę wróciło do domu, ale zaledwie 24 godziny później zmarło. Według lekarzy, przyczyną śmierci 17-letniego psa był przede wszystkim duży stres, niepokój i wynikające z tego wycieńczenie.

Koronawirus a zwierzęta

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podała, że nie ma razie dowodów na to, by psy, czy inne zwierzęta domowe, mogły zakazić się koronawirusem.

Nie ma żadnych dowodów na to, że zwierzęta domowe mogą być źródłem infekcji ani że mogą zachorować na Covid-19. Ich właściciele powinni przestrzegać zasad higieny, ale nie powinni być zbytnio zaniepokojeni i w żadnym razie nie powinni porzucać swoich zwierząt – poinformował rzecznik wydziału rolnictwa, rybołówstwa i konserwacji w administracji Hongkongu.

RadioZET.pl/ PAP/ WHO/ Daily Mail