Koronawirus dotarł do Niemiec. 25-letni mężczyzna, który najprawdopodobniej został zainfekowany podczas pobytu w Mediolanie we Włoszech, zgłosił się do odpowiednich służb, kiedy zaczął mieć objawy przypominające grypę. We wtorek wieczorem ma trafić do szpitala.

Osoby z bliskiego otoczenia pacjenta będą przebywać w kwarantannie w domu i codziennie będą pytane o stan zdrowia

- poinformowało ministerstwo i dodało, że ci, u których wystąpią objawy choroby, zostaną zabrani do szpitala. W Niemczech potwierdzono wcześniej 16 przypadków zakażenia.

Koronawirus w Europie

Nowy koronawirus zabił już około 2,7 tys. osób, w większości w Chinach, i rozprzestrzenił się w ponad 30 innych krajach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wzrosła do ponad 80 tys.

Największa epidemia w Europie ma obecnie miejsce we Włoszech, zwłaszcza w północych regionach Lombardii i Wenecji Euganejskiej, z ponad 322 zakażeniami i 11 zgonami. Również we wtorek Austria i Chorwacja potwierdziły swoje pierwsze przypadki zakażenia Covid-19. O dwóch nowych poinformowała Francja.

