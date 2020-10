Koronawirus. Nowe obostrzenia w Niemczech

Niemcy wprowadzą nowe, bardziej restrykcyjne środki, by powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa - zapowiedziała kanclerz Angela Merkel. Nowe obostrzenia dotyczyć będą miast i regionów, gdzie jest największa liczba nowych zakażeń.

Merkel wyraziła zaniepokojenie gwałtownym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem w Niemczech. "Musimy to zatrzymać. W przeciwnym razie nic dobrego z tego nie wyniknie" - powiedziała kanclerz po naradzie z szefami rządów krajów związkowych RFN. "Jestem przekonana, że to, co teraz zrobimy, zdecyduje o tym, jak wyjdziemy z tej pandemii" - podkreśliła Angela Merkel.

Obowiązek noszenia maseczek?

Nowe obostrzenia dotyczą m.in. rozszerzenia obowiązku noszenia maseczek ochronnych, ograniczenia liczby gości podczas prywatnych uroczystości, ograniczeń w kontaktach społecznych w przestrzeni publicznej i ograniczeń w działalności lokali gastronomicznych.

