Pacjentka uciekła ze szpitala. Podejrzewano, że ma koronawirusa

31-letnia pacjentka z podejrzeniem zakażenia koronawirusem uciekła z oddziału izolacyjnego w szpitalu uniwersyteckim w Salzburgu. Policja odnalazła kobietę w mieszkaniu. Po powrocie do szpitala została podanna kwarantannie.

31-letnia kobieta wyjechała z Tajwanu do Nowej Zelandii 7 stycznia. Do Austrii powróciła 26 stycznia. Kobieta zaczęła skarżyć się na problemy z oddychaniem. Gdy jej stan się pogorszył, 31-latka została przetransportowana karetką do szpitala uniwersyteckiego w Salzburgu.

Lekarze nie potwierdzili zakażenia koronawirusem. Wstępnie wykluczono możliwość zachorowania na zwykłą grypę. Próbkę wymazu z gardła wysłano do laboratorium w Wiedniu.

Kobieta z podejrzeniem zakażenia koronawirusem uciekła ze szpitala w środowy poranek. Pielęgniarka podniosła alarm, gdy odkryła, że łóżko pacjentki jest puste. Pacjentka została w końcu odnaleziona w swoim mieszkaniu.

— 31-latka została poddana kwarantannie w szpitalu uniwersyteckim ze względów bezpieczeństwa — powiedział rzecznik placówki. Austriackie służby próbują ustalić, z kim kobieta mogła mieć kontakt po opuszczeniu szpitala.

Koronawirus z Wuhan. Nowe dane o zachorowaniach

Według środowych danych chińskiej państwowej komisji zdrowia w całych Chinach zakażenie koronawirusem potwierdzono już u ponad 24 tys. osób, a ponad 490 osób zmarło. U kolejnych 23 tys. osób podejrzewa się zakażenie, a 185 tys. osób jest pod obserwacją. 892 osoby wyzdrowiały i zostały wypisane ze szpitali.

Część obywateli państw członkowskich została już ewakuowana z miasta Wuhan, gdzie znajduje się pierwotne ognisko epidemii. Na terenie UE wykryto kilka przypadków zachorowań. Osóby, które wracają z regionu, gdzie rozprzestrzenia się wirus, są badane i poddawane 14-dniowej kwarantannie.

