Zmarła 71-letnia mieszkanka Radomyśla, w środkowej Ukrainie, zakażona koronawirusem - poinformowało w piątek ukraińskie ministerstwo zdrowia za pośrednictwem serwisu Telegram. To pierwsza śmiertelna ofiara Covid-19 na Ukrainie. Kobieta 1 marca wróciła do kraju po pobycie w Polsce.

O zdiagnozowaniu wirusa u kobiety poinformowano w czwartek. Pierwsze symptomy pojawiły się 3 marca - dwa dni po tym, jak wróciła z Polski. Według danych ukraińskich służb granicznych kobieta pojechała najpierw do krewnych we Lwowie, a następnie do rodzinnego Radomyśla w obwodzie żytomierskim.

Chora przebywała w szpitalu zakaźnym, lekarze zdiagnozowali u niej zapalenie płuc. Jak informuje agencja Interfax-Ukraina, krewni kobiety są pod obserwacją medyczną.

Koronawirus. Pierwsza ofiara śmiertelna na Ukrainie

W piątek władze w Kijowie zdecydowały, że od niedzieli granice Ukrainy będą zamknięte dla obcokrajowców. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow wyjaśnił podczas konferencji prasowej, że granice zostaną zamknięte na dwa tygodnie, do 29 marca.

MSZ uprzedzi wszystkie instytucje i wszystkie kraje o tym, że Ukraina będzie na dwa tygodnie zamknięta dla obywateli innych państw” – dodał Daniłow. "Wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przebywają za granicą, będą mieli możliwość powrotu do kraju

– zapewnił sekretarz RBNiO, cytowany przez Ukraińską Prawdę. W przypadku powrotu z krajów, w których jest wiele przypadków zakażeń, obywatele Ukrainy będą poddawani procedurom obserwacji. Na Ukrainie zarejestrowano dotychczas trzy przypadki koronawirusa; jedna osoba zmarła.

Przypomnijmy, że w Polsce potwierdzono cztery nowe przypadki zakażenia koronawirusem, w sumie liczba zakażonych wzrosła do 68, w tym jedna osoba zmarła - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Potwierdzone wyniki dotyczą czterech osób z woj. mazowieckiego, a konkretnie z Warszawy.

Koronawirus w Polsce - co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/PAP