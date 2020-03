Pierwszy zgon w Wielkiej Brytanii, coraz więcej zakażonych we Włoszech, kolejne ofiary śmiertelne we Francji, a chiński przywódca odwołuje wizytę w Japonii - przedstawiamy najnowszy, międzynarodowy bilans koronawirusa.

Informację na temat pierwszego spowodowanego koronawirusem zgonu na Wyspach Brytyjskich podała w czwartek po południu stacja BBC. Ofiara śmiertelna to starszy pacjent, który miał także inne problemy zdrowotne.

BBC: pierwsza ofiara śmiertelna w Wlk. Brytanii

"Pacjent, który był leczony w Royal Berkshire Hospital, był starszą osobą, która miała inne problemy zdrowotne. Uważamy, że zaraził się wirusem w Wielkiej Brytanii, a śledzenie jego kontaktów jest już w toku" - powiedział naczelny lekarz Anglii Chris Whitty.

"Pacjent był wcześniej leczony w szpitalu i poza nim z powodów niezwiązanych z koronawirusem i z tych powodów został przyjęty, zaś zeszłej nocy uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa"

- napisano w oświadczeniu szpitala w Reading, na zachód od Londynu, gdzie doszło do zgonu. Również w czwartek po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w całym kraju wzrosła do 115. Podany bilans jest stanem na godz. 9 rano w czwartek, co oznacza, że liczba wykrytych zakażeń w ciągu 24 godzin wzrosła o 30.

Dwie kolejne ofiary koronawirusa we Francji

Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 we Francji wzrosła do siedmiu, a liczba potwierdzonych zakażeń - do 423, poinformował w czwartek wieczorem dyrektor generalny ds. zdrowia w ministerstwie zdrowia i solidarności Jerome Salomon.

W czwartek we Francji w wyniku choroby wywołanej koronawirusem zmarły trzy osoby, potwierdzono też 138 nowych przypadków zakażenia. Stan 23 chorych jest bardzo ciężki - powiedział Salomon podczas codziennego briefingu.

Prezydent Emmanuel Macron w nagraniu opublikowanym w czwartek na stronie Pałacu Elizejskiego oświadczył, że przejście zachorowań w epidemię we Francji jest "nieuniknione"

Pierwszy przypadek w Słowenii

O pierwszym potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem w Słowenii poinformowało w środę wieczorem na swej stronie internetowej tamtejsze ministerstwo zdrowia. Pacjent, u którego wykryto tę chorobę, przyjechał do Słowenii z Maroka, podróżując przez Włochy.

Obecnie przebywa w szpitalu w Lublanie - podała słoweńska agencja prasowa STA. W Słowenii przeprowadzono dotychczas 352 testy na obecność śmiertelnie niebezpiecznego koronawirusa Covid-19.

Coraz więcej przypadków we Włoszech

Do 148 wzrosła we Włoszech liczba osób, które zmarły z powodu koronawirusa - poinformował w czwartek rządowy komisarz do spraw kryzysu Angelo Borrelli. To oznacza, że w ciągu doby zanotowano 41 kolejnych zgonów. Zarażonych jest obecnie około 3300 osób.

Liczba wyleczonych zwiększyła się od środy o 138 do 414, a zarażonych o prawie 600. - Od początku kryzysu epidemiologicznego zanotowano w całym kraju 3858 przypadków koronawirusa - poinformował komisarz Borrelli na codziennej konferencji prasowej w siedzibie Obrony Cywilnej w Rzymie.

Dane Obrony Cywilnej potwierdziły wcześniejsze informacje o tym, że wirus występuje już we wszystkich 20 regionach Włoch. Dwa pierwsze przypadki zarażenia potwierdzono w Dolinie Aosty, która była dotąd jedynym regionem wolnym od patogenu.

Europarlament przenosi sesję ze Strasburga do Brukseli

W związku z koronawirusem sesja Parlamentu Europejskiego w przyszłym tygodniu odbędzie się nie we Francji, w Strasburgu, tylko w Brukseli - taką informacje przewodniczący PE David Sassoli przekazał w czwartek wieczorem grupom politycznym.

Wcześniej na konferencji przewodniczących PE zapadła decyzja, że posiedzenie eurodeputowanych będzie miało miejsce jak zwykle we Francji. Spowodowało to jednak niezadowolenie części eurodeputowanych, którzy obawiają się epidemii koronawirusa.

Przewodniczący grupy EKR Ryszard Legutko i Raffaele Fitto wystosowali nawet list do Sassolego zaznaczając, że w Brukseli jest cała infrastruktura, by przeprowadzić sesję. Ostatecznie Włoch zmienił wcześniejszą decyzję po wpływem informacji od służb medycznych i deputowani nie będą musieli jechać do Francji.

Przywódca Chin odwołuje wizytę w Japonii

Wizyta przywódcy ChRL Xi Jinpinga w Japonii została przełożona, by oba kraje mogły skupić się na walce z epidemią nowego koronawirusa – przekazał w czwartek główny sekretarz japońskiego rządu Yoshihide Suga. Informację potwierdziło chińskie MSZ. - Przełożenie wizyty Xi, która pierwotnie planowana była na początek kwietnia, nie wpłynie na relacje japońsko-chińskie – zaznaczył Suga. Dodał, że wizyta odbędzie się w innym terminie, dogodnym dla obu stron.

- Obecnie Chiny i Japonia z całych sił opierają się epidemii zapalenia płuc, wywoływanego przez nowy koronawirus - powiedział w Pekinie rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian. Oświadczył przy tym, że oba kraje pozostaną w bliskim kontakcie w sprawie terminu wizyty.

Jeśli się ona odbędzie, Xi będzie pierwszym chińskim prezydentem składającym w Japonii wizytę państwową od ponad dekady – zauważa agencja Kyodo. Zgodnie z pierwotnym planem chiński przywódca miał się tam spotkać z cesarzem Naruhito i premierem Shinzo Abem.

