Polacy uciekają przed koronawirusem z Wuhan. Są już we Francji

Koronawirus zabił już łącznie 305 osób (dane Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) z 2 lutego, godz. 12:00). Wirusem z Chin zaraziło się już na całym świecie 14 564 l osób, z czego – jak informuje WHO - wyleczyć udało się 348 zakażonych.

Ewakuacja Polaków z Wuhan

Z Wuhan, uznawanego za epicentrum nowego koronawirusa, zostało już ewakuowanych 30 Polaków. W niedzielę po południu wylądowali we Francji. Informację potwierdził rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

Trzydzieścioro podróżnych zostanie teraz przetransportowanych z Francji wojskowymi samolotami do Polski. Lądowanie planowane jest we Wrocławiu. W kraju zostaną skierowani na obserwację.

Na pokładzie Airbusa A380, który wylądował w bazie wojskowej Istres pod Marsylią, było łącznie 250 osób z 30 państw.

Posłuchaj podcastu

Koronawirus rozprzestrzenia się na całym świecie

Przypomnijmy, że koronawirus przedostał się już do wszystkich prowincji i regionów ChRL, a także do około 25 krajów świata. W Europie odnotowano już 23 laboratoryjnie potwierdzone przypadki zakażenia. To 6 przypadków we Francji, 8 w Niemczech, 1 w Finlandii, 2 we Włoszech, 2 w Wielkiej Brytanii, 1 w Hiszpanii, 1 w Szwecji, a także 2 w Rosji.

Przypadki zakażeń koronawirusem 2019-nCoV w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 2 lutego 2020 r. do godz. 12:00. ‧ fot. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ‧ fot. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

W czwartek wieczorem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi obecnie zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. WHO najbardziej obawia się tego, że wirus może rozprzestrzenić się w krajach ze słabymi systemami opieki zdrowotnej, które są źle przygotowane do radzenia sobie z nim. Więcej o oświadczeniu WHO ws. koronowirusa tutaj.

Koronawirus. Dowiedz się więcej o wirusie z Chin:

RadioZET.pl/PAP/ECDC/WHO