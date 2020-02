Koronawirus: Polacy uwięzieni na pokładzie wycieczkowca. 10 zarażonych pasażerów

Polacy są wśród wśród objętych kwarantanną 3711 pasażerów wycieczkowca Diamond Princess - informuje TVN24. Polskie służby konsularne monitorują sytuację i pozostają w kontakcie z miejscowymi instytucjami - podało biuro rzecznika prasowego MSZ odnosząc się do informacji o przypadkach zarażenia koronawirusem wśród pasażerów wycieczkowca.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Informację, że na pokładzie wycieczkowca wśród objętych kwarantanną są Polacy podało w środę TVN 24. Minister zdrowia Japonii Katsunobu Kato poinformował, że co najmniej 10 przypadków zarażenia koronawirusem wykryto wśród pasażerów wycieczkowca Diamond Princess zacumowanego w japońskim porcie Jokohama. Przypadki zakażeń koronawirusem wykryto wśród pasażerów i załogi wycieczkowca, dlatego wszystkie z 3 711 osób przebywających na pokładzie zostanie poddanych kwarantannie.

Polskie MSZ pytane przez PAP o tę informację, a także o liczbę Polaków na pokładzie Diamond Princess, odpowiedziało: "Ze względu na wrażliwy charakter sprawy oraz obowiązujące w Japonii przepisy o ochronie danych osobowych, nie mamy obecnie możliwości, by udzielić takich informacji. Zapewniamy jednak, że polskie służby konsularne monitorują sytuację i pozostają w kontakcie z miejscowymi instytucjami".

Koronawirus na wycieczkowcu Diamond Princess

Statek przybył do zatoki Jokohama, w pobliżu Tokio, w poniedziałek wieczorem. Badania rozpoczęto wkrótce po zacumowaniu jednostki, gdy wykryto koronawirusa u 80-letniego pasażera, który pierwszych objawów zakażenia doznał podczas lotu samolotem z Hongkongu. W sumie wirusa stwierdzono u 10 osób, w tym u dziewięciu pasażerów i jednego członka załogi. To osoby w wieku od 50 do 80 lat.

Na statku jest 2 666 pasażerów z 56 krajów oraz 1 045 pracowników obsługi. Zakażenie koronawirusem stwierdzono u trzech Japończyków, trzech Chińczyków, dwóch Australijczyków, jednego Amerykanina i jednego Filipińczyka.

Według przedstawiciela japońskiego ministerstwa zdrowia nie wszyscy z przebywających na pokładzie zostaną poddani testom na koronawirusa, ponieważ zabierze to zbyt dużo czasu i obecnie uważane jest za zbędne. Zakłada się, że przebadanych zostanie ok. 200 osób. Osoby zakażone będą musiały opuścić statek i zostaną przewiezione do szpitali.

W środę po południu statek oddalił się od Jokohamy i wypłynął na wody Pacyfiku. Do portu ma wrócić w czwartek po to, aby m.in. uzupełnić braki żywności. Wszystkim pasażerom i członkom załogi zalecono pozostanie w ich pokojach przez 14 dni, czyli cały okres kwarantanny. Japońska straż przybrzeżna poinformowała, że na statek śmigłowcem dostarczonych zostanie 7 200 masek ochronnych na twarz.

Koronawirus z Wuhan - bilans

Według najnowszych danych ogłoszonych w środę przez władze chińskie liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 491. W całych Chinach zarażonych jest prawie 25 tys. osób. Choroba rozprzestrzeniła się na ponad 20 krajów świata. Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano dotąd dwa zgony – na Filipinach i w Hongkongu.

Galeria Samolot LOT z pasażerami z Chin wylądował w Warszawie. „Będą pod stałym nadzorem służb” 6

RadioZET.pl/PAP