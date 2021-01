Koronawirus. Ponad 25 milionów przypadków w USA

Jak wylicza portal CNN, ponad 25 milionów zdiagnozowanych infekcji SARS-CoV-2 oznacza od 21 stycznia 2020 roku około 68 tysięcy każdego dnia lub średnio jedno nowe zakażenie co 1,2 sekundy.

W kilku stanach po wzrostach na przełomie roku liczba wykrywanych dziennie zakażeń zaczęła w drugiej połowie stycznia spadać. Władze obawiają się jednak nowych mutacji oraz tego, że szczepienia postępują wolniej niż początkowo zakładano.

"To jest wyścig. Oczywiście mam nadzieję, że go wygramy"

"Bardzo się martwię, czy będziemy w stanie to (tendencję spadkową)utrzymać, czy nie. Jeśli szybko będziemy szczepić, to wtedy spowodujemy, że krzywa pójdzie w dół. Ale jeśli mutacje się rozpowszechnią, ta krzywa odwróci się. I będzie znacznie gorzej. Więc to jest wyścig. Oczywiście mam nadzieję, że go wygramy" - mówi Ashish Jha, dyrektor Global Health Institute na Uniwersytecie Harvarda.

Zgodnie z danymi amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom w USA podano do niedzieli ponad 21,8 miliona dawek szczepionek - z czego ponad 3,2 miliona Amerykanów otrzymało już dwa zastrzyki.

Do użytku dopuszczone są dwa preparaty - Pfizera i Moderny. W ciągu miesiąca - jak się oczekuje - dołączy do nich szczepionka koncernu Johnson & Johnson.

RadioZET.pl/PAP