Koronawirus zabił ojca szóstki dzieci. Żona: „Był całkowicie zdrowy”

44-letni Adolph Mendez był nauczycielem w przedszkolu w New Braunfels w amerykańskim stanie Teksas. Mężczyzna został poddany testowi na obecność koronawirusa. Wynik okazał się pozytywny. We wtorek stan zdrowia 44-latka pogorszył się gwałtownie. Adolph Mendez zmarł w czwartek zaledwie dwa dni po otrzymaniu diagnozy.

Żona nauczyciela z Teksasu twierdzi, że 44-latek był całkowicie zdrowy przed zarażeniem wirusem.

Słyszy się, że mężczyźni i kobiety umierający na Covid-19 to osoby starsze albo mające różne dodatkowe choroby, ale mój mąż nie należał do żadnej z tych grup. To może się zdarzyć każdemu. Koronawirus jest tutaj, jest prawdziwy i może zabić każdego