Koronawirus: Unia Europejska zamyka granice zewnętrzne na 30 dni

Unia Europejska zamyka granice zewnętrzne na okres 30 dni - zdecydowali we wtorek wieczorem przywódcy UE. - Państwa UE mają wprowadzać ograniczenia w podróży do Unii Europejskiej natychmiastowo - poinformowała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Koronawirus w Polsce i na świecie. Unia Europejska zamyka granice zewnętrzne na 30 dni. O decyzji przywódców państw UE poinformował we wtorek wieczorem przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Żeby ograniczyć rozprzestrzenienie się koronawirusa na świecie uzgodniliśmy wzmocnienie naszych zewnętrznych granic poprzez wprowadzenie skoordynowanych, tymczasowych ograniczeń dla podróży, które nie są niezbędne, do Unii Europejskiej na okres 30 dni

- powiedział Michel na briefingu prasowym w Brukseli po telekonferencji przywódców państw UE. Dodał, że taką propozycję przedstawiła Komisja Europejska.

UE zamyka granice zewnętrzne na okres 30 dni

Rada Europejska poparła również wytyczne zaproponowane przez KE w sprawie zarządzania granicami.

Musimy zapewnić przejazd dla leków, żywności i innych dóbr, a nasi obywatele muszą być w stanie przedostać się do swoich krajów

- dodał przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Zamykanie granic w związku z epidemia Covid-19 spowodowało wielokilometrowe korki na granicach, a w niektórych przypadkach zablokowanie obywateli jednego kraju przed przejazdem tranzytem do innego kraju. Dotyczyło to również Polski, która nie wpuszczała na swoje terytorium Łotyszy, Estończyków i Litwinów, chcących przejechać z Niemiec do swoich ojczyzn.

Kryzys związany z pandemia spowodował odwołanie przyszłotygodniowego szczytu UE. Zamiast niego ma się obyć telekonferencja.

Polska zamknęła granice w niedzielę

W nocy z piątku na sobotę w Dzienniku Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji dotyczące przywrócenia tymczasowej kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej oraz o czasowym zawieszeniu lub ograniczeniu ruchu granicznego na wymienionych przejściach prowadzących do Polski.

Od niedzieli przejściami drogowymi, morskimi i lotniczymi do Polski będą mogli wjechać:

obywatele Polski,

obcokrajowcy będący małżonkami lub dziećmi obywateli Polski, albo pozostający pod stałą opieką obywateli naszego kraju,

cudzoziemcy mający Kartę Polaka,

szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji oraz członkowie ich rodzin,

cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu w Polsce, a także ci, mający zezwolenie na pracę, poświadczenie od pracodawcy, tj. prawo do pracy w Polsce.

