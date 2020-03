WHO podaje nowe dane. Koronawirus zabija więcej chorych niż grypa

Około 3,4 proc. potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem kończy się śmiercią - poinformował we wtorek szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Oznacza to, że odsetek przypadków śmiertelnych jest wyższy niż w przypadku grypy sezonowej.

Koronawirus rozprzestrzenia się mniej skutecznie niż grypa, a proces rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 nie wydaje się być napędzany przez osoby, które nie są chore. Powoduje jednak cięższą chorobę niż grypa, tym bardziej, że nie ma jeszcze szczepionek lub środków terapeutycznych - powiedział we wtorek na konferencji prasowej w Genewie szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Koronawirus w Europie i na świecie

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. Obecnie zakażenia potwierdzono już w ponad 30 krajach.

Sytuacja epidemiologiczna w Europie jest dynamiczna. Najbardziej niespokojnie jest we Włoszech, gdzie zanotowano już ponad 2 tysiące przypadków zakażeń Covid-19, z czego 52 osoby zmarły. Pierwsze przypadki zakażenia pojawiły się też m.in. na Ukrainie i w Czechach. Z kolei we Francji poinformowano we wtorek o czwartym przypadku śmiertelnym.

Jeśli chodzi o epidemię koronawirusa na świecie, we wtorek wieczorem mowa już łącznie o 92 808 przypadkach zakażenia i 3 159 zgonach. Wyleczyć udało się 48 201 osób. To dane WHO z wtorku z godz. 21. Warto jednak podkreślić, że u niektórych wyleczonych osób koronawirus miał pojawić się ponownie. Takie doniesienia płyną m.in. z Chin i Japonii. Lekarze nie są pewni, czy mają do czynienia z nawrotem choroby, czy pacjenci zarazili się ponownie.

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?

