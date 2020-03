Koronawirus szerzy się na świecie w niepokojącym tempie. Zdaniem szefa WHO sytuację trzeba traktować poważnie. - To nie czas na wymówki - powiedział i wezwał światowych przywódców do działania.

Koronawirus rozprzestrzenił się już na prawie cały świat. Pierwszy przypadek potwierdzono w Polsce, ale i w większości krajów Unii Europejskiej. Łącznie na świecie liczba zarażonych przekroczyła już 100 tysięcy.

Niektóre kraje albo nie potraktowały tego wystarczająco poważnie, albo zdecydowały, że nic nie mogą zrobić

- stwierdził na konferencji w Genewie szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Zwrócił uwagę na to, że choć epidemia dotarła do ok. 80 krajów, 115 państw nie zgłosiło żadnego zakażenia, a 21 zgłosiło tylko jedno.

Pięć krajów, które potwierdziło zakażenia, nie zarejestrowało nowych przypadków w ciągu ostatnich 14 dni

- podkreślił Tedros, dodając, że "doświadczenia tych krajów i Chin pokazuje, że nie jest to droga w jedną stronę".

WHO zaleca, żeby władze krajowe działały dynamicznie w celu znalezienia, odizolowania i leczenia osób zakażonych oraz by badały każdego, kto miał kontakt z zainfekowanymi. - Korea Północna jest w samym sercu epidemii koronawirusa, więc jest zagrożona, ale nie mamy wiadomości o zakażeniach - ocenił dr Mike Ryan, czołowy ekspert WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych.

Jak przekazało nam w piątek w południe Ministerstwo Zdrowia, w Polsce do tej pory zbadano 855 próbek. Dla porównania we Włoszech wykonano ponad 32 tysiące testów.

Obecnie w Polsce obecność koronawirusa diagnozuje już 13 laboratoriów: NIZP-PZH, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Biegańskiego w Łodzi oraz WSSE: Olsztyn, Wrocław, Gdańsk, Rzeszów, Gorzów Wlkp, Katowice, Kielce, Łódź, Poznań i Lublin.

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?

