"Prawdopodobnie zbliżamy się do końca pandemii w Europie". Zaskakujące słowa dyrektora z WHO

Hans Kluge, dyrektor regionalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę, przyznał w niedzielę, że "prawdopodobnym" jest zbliżanie się do końca pandemii koronawirusa na kontynencie - poinformowała agencja AFP. - Oczekujemy, że sytuacja znacząco się uspokoi przed nawrotem choroby w okolicach końca roku, jednak powrót ten nie będzie oznaczał powrotu pandemii - powiedział.

Pandemia koronawirusa trwa już od ponad dwóch lat. Zarówno w 2020, jak i rok później w letnich miesiącach wydawało się, że uda się ją powstrzymać. Zwłaszcza w 2021, gdy upowszechniono szczepienia przeciw COVID-19.

Niestety, w listopadzie 2021 roku w Afryce pojawił się Omikron - na ten moment najbardziej zaraźliwy i najszybciej rozpowszechniający się wariant koronawirusa, który "rozlał" się już na wszystkie kontynenty. Przykładowo, we Francji i w Niemczech odpowiada już za ponad 90 proc. przypadków. W Polsce wykryto zaś już ponad 2300 zakażeń Omikronem.

WHO: prawdopodobnie Europa zbliża się do końca pandemii

Zaskakująco optymistycznie brzmi więc niedawna wypowiedź Hansa Kluge. - To prawdopodobne, że kontynent zmierza w kierunku pokonania pandemii - powiedział dyrektor regionalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę, dodając, że nadal konieczne jest zachowanie ostrożności ze względu na dużą zdolność wirusa do mutacji.

Dyrektor regionalny WHO ocenił, że do marca 2022 roku około 60 proc. Europejczyków może zakazić się wariantem Omikron. Po osiągnięciu szczytu zakażeń "wykształcona zostanie kilkutygodniowa odporność populacyjna wynikająca z kampanii szczepień lub przejścia choroby COVID-19".

Oczekujemy, że sytuacja znacząco się uspokoi przed nawrotem choroby w okolicach końca roku, jednak powrót ten nie będzie oznaczał powrotu pandemii Hans Kluge

Obejmujące 53 kraje biuro WHO na Europę podało, że w regionie w połowie stycznia wariant Omikron odpowiadał za 15 proc. wszystkich nowych zakażeń koronawirusem. Na początku miesiąca nowy wariant SARS-CoV-2 zidentyfikowano u 6 proc. nowo zakażonych.

RadioZET.pl/PAP