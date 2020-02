Dwie kolejne ofiary śmiertelne w Iranie, zamknięte do kwietnia szkoły w Hongkongu oraz zalecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, gdzie nie podróżować - to najnowsze doniesienia w sprawie szalejącego koronawirusa.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, wybuchła w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Epidemia rozprzestrzeniła się na 25 krajów i terytoriów na świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Włochy, Niemcy, Francję i Finlandię.

Koronawirus we Włoszech

Do 270 wzrosła we Włoszech liczba osób zarażonych koronawirusem - podały we wtorek media za lokalnymi służbami medycznymi. Pierwsze przypadki zanotowano w Palermo na Sycylii i we Florencji w Toskanii. W ostatnich dniach zmarło siedem osób.

Na Sycylii koronawirusa potwierdzono u turystki z okolic Bergamo w Lombardii na północy Włoch. Kwarantannie w Palermo poddano około 40 osób - uczestników wycieczki, w której uczestniczyła kobieta i wszystkich mających z nią bezpośredni kontakt na wyspie. To pierwsze zachorowanie na południu kraju. We Florencji drugi test potwierdził obecność patogenu u mężczyzny, który wrócił niedawno z Singapuru.

Do 15 marca zawieszono wszystkie szkolne wycieczki we Włoszech. Również do połowy marca obowiązują przepisy, na mocy których można zlecać pracownikom różnych firm i urzędów wykonywanie pracy w domu w sześciu regionach, gdzie jest najwięcej przypadków groźnego wirusa: w Lombardii, Wenecji Euganejskiej, Emilii-Romanii, Piemoncie, w Ligurii, a także w ramach prewencji we Friuli- Wenecji Julijskiej.

Dwie kolejne ofiary śmiertelne w Iranie

Dwie kolejne osoby zmarły w Iranie z powodu zakażenia koronawirusem z chińskiego Wuhanu - poinformowano we wtorek na stronie internetowej Eghtesaonli, powołując się na dyrekcję Uniwersytetu Nauk Medycznych w Sawe na północy Iranu. Do 14 wzrósł tym samym bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 w tym kraju.

- Testy wykazały, że zmarłe osoby miały koronawirusa - powiedział przedstawiciel uczelni. Koronawirus Covid-19 wywołuje śmiertelnie niebezpieczne zapalenie płuc. W poniedziałek rzecznik irańskiego rządu, powołując się na dane ministerstwa zdrowia, poinformował, że zakażone koronawirusem są 64 osoby. Reuters pisze we wtorek, że dzień wcześniej resort zdrowia podał, iż zakażonych jest 61 osób.

Irańskie władze walczą z epidemią od 19 lutego, kiedy potwierdzono dwie pierwsze ofiary śmiertelne koronawirusa w mieście Kom w środkowym Iranie. Władze nakazały w całym kraju odwołanie koncertów i zamknięcie szkół, uczelni i kompleksów sportowych w ramach środków ostrożności.

Zamknięte szkoły w Hongkongu

Z powodu epidemii szkoły podstawowe i średnie oraz przedszkola w Hongkongu nie wznowiły pracy po przerwie z okazji Chińskiego Nowego Roku, który świętowano pod koniec stycznia. Najnowsza decyzja oznacza, że uczniowie nie wrócą do szkół co najmniej do Wielkanocy.

Wiele szkół w Hongkongu uruchomiło jednak naukę online i lekcje za pośrednictwem telekonferencji. Uczniowie z Chin kontynentalnych powinni wrócić do Hongkongu co najmniej 14 dni przed egzaminem, gdyż tyle wynosi okres przymusowej kwarantanny.

W Hongkongu odnotowano jak dotąd 81 przypadków Covid-19 i dwa zgony spowodowane tą chorobą. W Chinach kontynentalnych koronawirus zabił już prawie 2,7 tys. osób. Patogen szerzy się również w innych krajach, w tym we Włoszech, Iranie i Korei Południowej.

GIS ostrzega przed podróżą do konkretnych miejsc

Także w Polsce podejmowane są stosowne środki ostrożności. Główny Inspektorat Sanitarny wydał zalecenia i ostrzeżenia dla podróżnych, odradzając podróże do konkretnych państw i regionów. Przede wszystkim do Chin oraz Korei Południowej. Nie zaleca się wyjazdów do wspomnianych Włoch - w szczególności do Turynu, Mediolanu, Bergamo, Wenecji, Bolonii, Emilia Romania, czy Rzymu. Sanepid radzi odwołać podróż do, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Ze względu na koronawirusa odwołano dwa poranne przyloty do Warszawy z Mediolanu i jeden do Rzymu, a także jeden lot Alitalii z Warszawy do Rzymu. Jeśli zaś wraca się z Włoch i ma się gorączkę, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to bezzwłocznie telefonicznie należy powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

