Znany epidemiolog: koronawirus może zabić nawet 55 mln ludzi

Do środy potwierdzono około 93 tys. przypadków zakażeń koronawirusem w ponad 60 krajach świata, a ponad 3,2 tys. zakażonych zmarło - w zdecydowanej większości w Chinach. Niepokojem napawa opinia znanego epidemiologa Marca Lisitcha. Jego zdaniem koronawirusem może zarazić się nawet od 40 do 70 proc. światowej populacji.

Według znanego epidemiologa Marca Listicha, istnieje poważne ryzyko, że koronawirusem zarazi się nawet od 40 do 70 proc. całej światowej populacji, a 1 proc. może zginąć.

Gdyby potraktować te szacunki realnie, oznaczałoby to, że w wyniku zarażenia koronawirusem mogłoby umrzeć od 35 do 55 milionów ludzi. Podobne liczby podają inni specjaliści. Według WHO, grypa zabija rocznie ok. 650 tys. osób przy miliardzie zakażeń.

- To tylko przewidywania, nie wiemy jeszcze na ile dokładne. To najlepsze szacunki, jakie byłem w stanie stworzyć, opierając się na połączeniu rożnych modeli matematycznych, których używamy by śledzić i przewidywać rozwój epidemii – przekonuje w rozmowie z CBS News Marc Lipsitch.

Koronawirus w Polsce. Potwierdzono pierwszy przypadek

Pacjent zarażony koronawirusem przyjechał do Polski z Niemiec - powiedział w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dodał, że mężczyzna ten nie jest seniorem i nie jest z grupy bardzo wysokiego ryzyka.

Minister zdrowia poinformował w środę rano, że w nocy potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Dodał, że pacjent jest hospitalizowany w szpitalu w Zielonej Górze.

