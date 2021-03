Arcybiskup metropolita Malty zawiesił organizację mszy świętych w tym państwie w związku z szerzeniem się epidemii koronawirusa. Na podobną rewolucję w okresie około świątecznym nie zgodziły się episkopaty innych państw Europy, w tym Polski, ograniczając się do zaleceń, by wierni przestrzegali zaostrzonych obostrzeń sanitarnych.

Kościół na Malcie, państwie w zdecydowanej większości katolickim, zawiesił organizację tradycyjnych mszy świętych w związku z kolejną falą zakażeń koronawirusem. Hierarchowie dostrzegają zagrożenie epidemiczne, ale nie zawahali się – na czas najważniejszego święta katolickiego w roku zdecydowali się na restrykcyjny krok.

"Zawieszamy msze święte. W naszych kościołach odbędą się jedynie msze pogrzebowe i ślubne. My, biskupi, zapraszamy wiernych do modlitwy o bezpieczeństwo naszego narodu, za władze sanitarne i naszych dzielnych medyków" – napisał na Twitterze arcybiskup Charles Scicluna, metropolita Malty.

Kościół Katolicki na Malcie zawiesił organizacje mszy, również na czas świąt Wielkanocy

Biskup Scicluna zaznaczył, że liturgie będą regularnie transmitowane w mediach społecznościowych. Ogłosił decyzję w pierwszej połowie marca. Kościoły katolickie, poza wspomnianymi wyjątkami, będą zamknięte do 11 kwietnia. To oznacza, że w święta Wielkiej Nocy maltańscy katolicy będą musieli pomodlić się w zaciszach domów lub okolicznych kaplicach.

Polski Episkopat zaakceptował obostrzenia rządu, wezwał gospodarzy kościołów do ich przestrzegania. Wydaje się nieprawdopodobne, by decyzja z katolickiej Malty doszła do realizacji w Polsce. Biskup Scicluna zaznaczał, że nie chciałby, by Kościół przyczynił się do choroby i śmierci z powodu epidemii. Przypomnijmy, że biskup świdnicki Ignacy Dec mówił o kościele jako "źródle uzdrowień", a o wariancie zamknięcia świątyń jako "nonsensie". Minister zdrowia dał hierarchom przyzwolenie na otwarte kościoły pod warunkiem przestrzegania reżimu sanitarnego, o którym wiele innych "zamrożonych" branż może jedynie pomarzyć.

