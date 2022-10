Samolot, dziewięciomiejscowy włoski Piaggio P180 Avanti, zniknął z radarów w piątek, gdy leciał z Meksyku do nadmorskiego kurortu Limon – powiedział minister bezpieczeństwa Jorge Torres. Na pokładzie było pięciu pasażerów z Niemiec. Pilot pochodził ze Szwajcarii.

Kostaryka. Katastrofa samolotu Rainera Schallera

Samolot był wyczarterowany przez niemieckiego biznesmena Rainera Schallera, właściciela międzynarodowej sieci sklepów fitness i siłowni, w tym Gold's Gym i McFit. "Bild" podał, że w sobotę na miejscu katastrofy samolotu Schallera znaleziono dwa ciała – dziecka i mężczyzny. Potwierdziła to kostarykańska gazeta internetowej "CRHoy". Wiceminister bezpieczeństwa publicznego Kostaryki Martín Arias stwierdził, że szczątki "najwyraźniej" pochodziły z samolotu, którym podróżowali Niemcy.

– Samolot zniknął z radaru około 40 kilometrów przed lotniskiem Limon. Straciliśmy go na wysokości 2000 stóp – powiedział Teletica Fernando Naranjo, dyrektor Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Na pokładzie maszyny był Rainer Schaller, jego partnerka Christiane Schikorsky i ich dzieci Aaron i Finja.

Kim był Rainer Schaller?

Rainer Schaller założył sieć fitness "McFit" w 1996 roku. Obecnie w Europie funkcjonuje ponad 250 siłowni. Majątek biznesmena szacowany jest na ok. 250 milionów euro. Jako szef festiwalu muzyki elektronicznej "Loveparade" trafił na pierwsze strony gazet w 2010 roku, gdy w wyniku masowej paniki 21 osób zginęło, a setki odniosło rany. "Zdecydowanie widzę swoją moralną odpowiedzialność, za to co się stało" – powiedział później Schaller dla "Bilda".

RadioZET.pl/PAP