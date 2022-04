Koszmar ukraińskiego jeńca. Tak Rosjanie torturowali go przez 12 dni

Żołnierze rosyjscy przez 12 dni torturowali bojownika ukraińskiej obrony terytorialnej, m.in. obcięli mu palec i złamali cztery żebra – poinformowała w czwartek agencja Ukrinform. Powołała się ona na komunikat sił obrony obwodu zaporoskiego na południowym wschodzie kraju.

"W mieście Wasylówka rosyjscy przestępcy przez 12 dni trzymali w celi, torturowali i razili prądem bojownika obrony terytorialnej. Obcięli mu palec i złamali cztery żebra" – poinformowały siły obrony.

Brutalne tortury Rosjan na ukraińskich jeńcach

Jak dodano, rosyjscy żołnierze przetrzymują w niewoli również 16-letniego syna szefa władz rejonu zaporoskiego Ołeha Buriaka. - Mój syn został porwany. Rosjanie go porwali. Ma dopiero 16 lat. Nie wiem, gdzie on teraz jest. Apeluję do europejskiej społeczności i do całej ludzkości – pomóżcie mi! – pisał w mediach społecznościowych Buriak, który przyznał, że nie powiodły się próby odzyskania syna, które podejmował na własną rękę.

Oprócz tego okupanci wyszukują mężczyzn w wieku poborowym, a szczególnie weteranów obrony terytorialnej, byłych żołnierzy, policjantów i działaczy proukraińskich. Próbują też zmusić do współpracy dziennikarzy, wysyłając im listy z pogróżkami i biorąc jako jeńców.

RadioZET.pl/PAP