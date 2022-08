Koszmarna pomyłka w domu opieki. Nie żyje 93-latka

Tragedia w domu opieki dla seniorów. 93-letnia kobieta chora na demencję zmarła po tym, jak omyłkowo wypiła żrący płyn do zmywarek, podany przez personel. W sprawie wszczęto śledztwo.

93-letnia Gertruda Elizabeth Murison Maxwell mieszkała w domu opieki w San Mateo w Kalifornii. Kobieta zmarła w sobotę po przewiezieniu do szpitala. Jej stan był poważny. Seniorka połknęła żrący środek, który spowodował u niej poparzenia gardła i przełyku.

Śmierć w domu seniora w Kalifornii. Pomyłka kosztowała 93-latkę życie

Policja ustaliła, że trzech pensjonariuszy domu opieki Atria Park w Kalifornii zostało przewiezionych do szpitala po tym, jak wypiło żrący środek do zmywarek. Personel podał starszym osobom czyszczący płyn zamiast soku. Pomyłka kosztowała życie jedną z podopiecznych placówki.

Serwis informacyjny Kron-TV z San Francisco zidentyfikował zmarłą mieszkankę jako 93-letnią Gertrudę Elizabeth Murison Maxwell. Stacja powołała się na informacje przekazane przez jej córkę, Marci Cutchin. Kobieta poinformowała, że jej matka cierpiała na demencję i potrzebowała pomocy, aby jeść i pić. Przez pomyłkę podano jej "zasadowy roztwór czyszczący, który rozpuszcza białko".

— Ktoś myślał, że to dzbanek soku winogronowego i wlał płyn do szklanek, ale to był płyn czyszczący - relacjonowała w rozmowie ze stacją NBC osoba zaangażowana w śledztwo.

Rodziny podopiecznych są w szoku, jednak nie są zdziwione wypadkiem w placówce, która ma narzekać na niedobór siły roboczej. Przedstawiciele domu opieki przekazali, że osoby odpowiedzialne za pomyłkę zostały zawieszone w swoich obowiązkach. Poinformowano, że dom opieki współpracuje z policją w celu wyjaśnienia przyczyn tragedii.

Gertruda Elizabeth Murison Maxwell zostawiła ośmioro dzieci i 20 wnucząt.

