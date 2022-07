Koszmarny wypadek Polki na wakacjach w Turcji. Marcelina walczy o życie w szpitalu

21-letnia Marcelina z Rybnika uległa w Turcji poważnemu wypadkowi. Bliscy dziewczyny poinformowali w mediach społecznościowych, że spadła z trzeciego piętra.

Poszkodowana trafiła do szpitala w Bodrum w południowo-zachodniej Turcji. 21-latka jest w śpiączce i walczy o życie. Ma liczne złamania m.in. miednicy oraz uraz głowy.

21-latkę czeka bardzo drogie leczenie. Koszty przekroczyły już równowartość 330 tys. złotych. W najbliższym czasie 21-latka ma przejść trzy operacje, z których najtańsza to koszt 75 tys. złotych w przeliczeniu na polską walutę. Bliscy dziewczyny uruchomili więc zbiórkę, by sprowadzić Marcelinę do Polski i kontynuować leczenie w naszym kraju.

“Marcelina dzielnie walczy i się nie podaje! Jej chęć do życia jest ogromna! Wsparcie będzie przeznaczone na opłacenie medycznego transportu lotniczego oraz na kontynuację leczenia w Polsce. Koszt samego takiego transportu to 100.000 PLN” - napisała Michalina Musiatowicz z rodziny Marceliny.

