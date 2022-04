„Kraje NATO zostaną zmuszone do globalnej wojny”. Tymoszenko o planie Putina

- Ukraina to dopiero pierwszy krok – stwierdziła była ukraińska premier Julia Tymoszenko w rozmowie z włoskim dziennikiem „La Repubblica”. Wyraziła opinię, że wojna rozszerzy się i zagrożone są państwa Europy Środkowej i Wschodniej, w tym chronione przez NATO republiki bałtyckie.

Wojna w Ukrainie zmieniła nastawienie krajów Zachodu do Rosji. Masakra w Buczy i inne ujawniane zbrodnie, do jakich doszło na terenach okupowanych przez Rosjan, skłoniły rządy demokratyczne do zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy. Broniący się kraj dostaje już czołgi, wozy bojowe piechoty oraz zestawy obrony przeciwlotniczej.

Była premier Ukrainy Julia Tymoszenko ostrzegła, że rosyjska inwazja ma być tylko pierwszym krokiem w prawdziwym planie Putina. Przywódca Rosji miał zaplanować przywrócenie granic z czasu ZSRR, przez co „Europa jest zagrożona, świat jest w niebezpieczeństwie” – stwierdziła była szefowa ukraińskiego rządu.

Wojna w Ukrainie zagraża całej Europie. „Putin chce wrócić do starych granic”

Wojna w Ukrainie przeszła do drugiej fazy, jej wynik zależy od przebiegu bitwy o Donbas. Rosja ruszyła do ofensywy, a władze lokalne apelują do mieszkańców o jak najszybszą ewakuację, obawiając się powtórki wydarzeń z Buczy.

Julia Tymoszenka oznajmiła w rozmowie z włoskim dziennikiem „La Repubblica”, że jej zdaniem atak na Ukrainę to tylko pierwszy krok w planie Putina. Wiele razy wygłaszał on opinię, że rozpad ZSRR był największą tragedią geopolityczną XX wieku. W propagandowym dokumencie, który wyciekł przed czasem, można było przeczytać o przywróceniu „rosyjskiego pokoju” w Ukrainie i na Białorusi poprzez przyłączenie ich do Federacji Rosyjskiej.

Tymoszenko przekonywała jednak, że na tym działania Putina się nie skończą. Wojna rozszerzy się i zagrożone są państwa Europy Środkowej i Wschodniej, w tym republiki bałtyckie – stwierdził była ukraińska premier.

Według byłej szefowej rządu, kraje NATO zostaną zmuszone do globalnej wojny, bo ten konflikt dotyczy całego Zachodu. Tymoszenko podkreśliła, że świat jest w niebezpieczeństwie. Putin, chcąc wrócić do starych granic, może zaatakować Litwę, Łotwę i Estonię – stwierdziła w rozmowie polityk. To kraje chronione przez zobowiązania sojusznicze NATO.

RadioZET.pl/PAP

