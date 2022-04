Krążownik Moskwa na dnie. Są pierwsze zdjęcia zatopionego okrętu

Krążownik Moskwa zatonął 14 kwietnia w wyniku uderzenia dwoma ukraińskimi rakietami manewrującymi Neptun, a śmierć według nieoficjalnych danych miało ponieść co najmniej kilkudziesięciu marynarzy. Kreml nie chciał się przyznać do porażki i w oficjalnych propagandowych komunikatach twierdził, że chluba Floty Czarnomorskiej zatonęła w trakcie holowania do portu po wybuchu pożaru.

W sieci pojawiły się nagrania płonącego i tonącego krążownika. W poniedziałek stacja Ukraina 24 opublikowała pierwsze zdjęcia z dna Morza Czarnego, na których widać przełamaną na pół Moskwę. Obok leży rosyjski śmigłowiec, którym prawdopodobnie próbowano ugasić pożar na pokładzie.

Zdjęcia zatopionego krążownika Moskwa

Płetwonurek z Odessy Rościsław Kuroczkin w rozmowie z Ukraina 24 przekazał, że jego zdaniem okręt "pękł przed zderzeniem z dnem, co wskazuje na uszkodzenie go w rejonie nadbudówki".

Nie wiadomo, kto jest autorem opublikowanych zdjęć. Mogą one pochodzić z sonaru umieszczonego na niemieckiej łodzi podwodnej. Tymczasem dziennik "Bild" przekazał, że w rejonie wraku krąży okręt ratowniczy Komuna. Rosjanie chcieliby wydobyć Moskwę, ale głównym celem jest odzyskanie zatopionych dokumentów i elementów uzbrojenia.

Wojna w Ukrainie trwa od 62 dni. Zatopienie krążownika Moskwa jest jednym z największych sukcesów armii ukraińskiej. To z pokładu tego obiektu padły słynne słowa do obrońców Wyspy Węży.

Wojna w Ukrainie - najnowsze informacje na żywo

RadioZET.pl/Ukraina24/Onet