Krążownik Moskwa płonie na Morzu Czarnym. "Może dojść do katastrofalnej eksplozji"

Jeden z najważniejszych okrętów wojennych Rosji, krążownik rakietowy Moskwa, dryfuje opuszczony, a być może spoczywa na dnie Morza Czarnego. To olbrzymi cios dla rosyjskich sił zbrojnych, które od 50 dni atakują Ukrainę – pisze w czwartek portal CNN, cytując ekspertów.

Krążownik Moskwa został trafiony ukraińskimi pociskami manewrującymi Neptun - poinformował w środę wieczorem szef administracji obwodu odeskiego Maksym Marczenko. Według rosyjskich mediów załoga krążownika Moskwa została ewakuowana z powodu pożaru, który doprowadził do wybuchu amunicji. Strona rosyjska twierdzi, że przyczyny pożaru nie są znane.

- Krążownik rakietowy uczestniczył w ataku na ukraińską Wyspę Węży - podkreśla CNN. Eksperci cytowani przez stację ocenili, że jego utrata odbije się na morale Rosjan. - Tylko strata okrętu podwodnego zdolnego wystrzeliwać pociski balistyczne albo Kuzniecowa (jedynego lotniskowca Rosji - red.) byłaby większym ciosem dla rosyjskiego morale i reputacji marynarki wojennej w rosyjskim społeczeństwie - powiedział emerytowany kapitan amerykańskiej marynarki Carl Schuster, były dyrektor operacji w połączonym centrum wywiadu dowództwa USA na Pacyfiku.

Również profesor badań nad wojną i strategią z King’s College w Londynie Alessio Patalano ocenił, że strata krążownika Moskwa byłaby „olbrzymim ciosem” dla Rosji. - Okręty działają z dala od centrum uwagi publicznej i rzadko są tematem wiadomości. Ale są dużymi unoszącymi się na wodzie kawałkami terytorium państwowego i właśnie z tego powodu, gdy jeden jest stracony, bez mała okręt flagowy, uwypuklony zostaje przekaz polityczny i symboliczny, w dodatku do straty wojskowej - powiedział Patalano.

Z powodu sztormów na Morzu Czarnym, które przysłaniają obraz satelitarny, CNN nie była w stanie wizualnie potwierdzić, czy okręt został ostrzelany, ani w jakim jest obecnie stanie. Według analityków pożar na takim okręcie może doprowadzić do katastrofalnej eksplozji, która może go zatopić - podała amerykańska stacja. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać płonącą jednostkę, ale jak dotąd oficjalnie nie potwierdzono, że jest to krążownik Moskwa.

