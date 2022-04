Ukraina walczy od 50 dni. Do historii przeszły słowa obrońców Wyspy Węży, którą Rosjanie zaatakowali z udziałem okrętu Moskwa. Jak podaje oficjalnie resort obrony Rosji, krążownik zatonął "podczas holowania w warunkach sztormu".

Wcześniej armia ukraińska podała, że okręt został trafiony dwiema rakietami Neptun. Moskwa nie potwierdziła tej informacji, twierdząc, że „doszło do pożaru”.

Co się stało z "rosyjskim okrętem wojennym"? Są nowe informacje

„Krążownik rakietowy Moskwa zatonął podczas holowania do punktu przeznaczenia w warunkach sztormu z powodu uszkodzenia kadłuba, do którego doszło z powodu pożaru wywołanego detonacją amunicji” – przekazała rosyjska agencja państwowa TASS, powołując się na resort obrony w Moskwie.

Według ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe, okręt miał zacząć tonąć na skutek ostrzału. „Na obszarze operacyjnym Morza Czarnego okręt flagowy rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, krążownik Moskwa, został trafiony rakietą przeciwokrętową Neptun i poważnie uszkodzony. Wybuchł pożar. Inne okręty chciały udzielić pomocy, ale sztorm i potężna eksplozja amunicji przewróciła okręt i zaczął on tonąć” – napisano.

Moskwa to flagowy okręt rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Krążownik rakietowy uczestniczył w ataku na ukraińską Wyspę Węży. Obrona wyspy przeszła do historii walk w Ukrainie. - Rosyjski okręcie, pier*** się – mieli odpowiedzieć Ukraińcy na komunikat Rosjan wzywających do poddania się.

RadioZET.pl/PAP

WOJNA W UKRAINIE. RELACJA NA ŻYWO