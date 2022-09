Mamy informacje, że przedstawiciele administracji prezydenta Rosji przygotowali listy Ukraińców przeznaczonych do "filtracji", które przesyłają do zarządców siatki obozów na okupowanych terenach Ukrainy - przekazał w środę zastępca rzecznika Departamentu Stanu USA Vedant Patel. Jak dodał, Kreml uważa "filtrację" za kluczowy element swojej polityki.

- Mamy informacje, że przedstawiciele administracji Władimira Putina sprawują pieczę i koordynują operacje filtracyjne. Mamy też wiedzę, że przedstawiciele ci dostarczają listy Ukraińców przeznaczonych do filtracji, a także otrzymują raporty dotyczące skali i postępów tych operacji - powiedział Patel podczas konferencji prasowej, powołując się na świeżo odtajnione dokumenty amerykańskiej społeczności wywiadowczej.

Jak zauważył, Kreml postrzega "filtrację" ludności na okupowanych terenach jako "kluczowy element swojej polityki", zmierzającej do aneksji podbitych ziem. Rzecznik wezwał Rosję do wstrzymania tych działań i pozwolenie na dostęp do obozów filtracyjnych niezależnych obserwatorów.

Kreml prowadzi "filtrację" w Ukrainie. Rosja dzieli ludzi na trzy kategorie

- Filtracja to dehumanizujące słowo, opisujące potężną kampanię uruchomioną przez Kremla w celu uwięzienia, przymusowej deportacji i spowodowania zaginięcia tych, których uważa za potencjalne zagrożenie dla swojej kontroli na terytoriach - powiedział Patel.

Urząd Dyrektora Wywiadu Narodowego (ODNI) opublikował w środę mapę pokazującą 13 miejscowości w Donbasie, gdzie odbywa się filtracja oraz miejsca - Daleki Wschód, Syberię i północne regiony europejskiej części Rosji - dokąd deportowani są Ukraińcy z okupowanych terytoriów.

Opublikowany dokument przedstawia też schemat działania obozów filtracyjnych. Według ODNI, ludność na ziemiach okupowanych sortowana jest na trzy kategorie, uszeregowane według stopnia zagrożenia dla rosyjskiej kontroli.

najbardziej niebezpieczni , który są więzieni (choć raport zaznacza, że ich los jest często nieznany),

, który są więzieni (choć raport zaznacza, że ich los jest często nieznany), mniej niebezpieczni , przymusowo deportowani do Rosji,

, przymusowo deportowani do Rosji, najmniej zagrażający, którzy otrzymują dokumenty zezwalające na dalszy pobyt, choć część z nich również jest jednak wywożona do Rosji.

Jak przekazał Patel, proces prześwietlania miejscowej ludności jest systematyczny i dokonywany przy użyciu zaawansowanych technologii. Proceder filtracji jest tematem środowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ.

RadioZET.pl/PAP