Kreml uderza w Polskę: chce dokonać aneksji Ukrainy. "Polski protektorat"

Ataki propagandowe na Polskę osadzone w kontekście wojny, którą Władimir Putin rozpętał przeciwko Ukrainie nie ustają. W ostatnim czasie rosyjskie ośrodki walki informacyjnej koncentrują się zwłaszcza na szerzeniu narracji o rzekomych zakusach terytorialnych Polski – wyjaśnił Żaryn.

Kreml o Polsce: chce dokonać aneksji Ukrainy

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych przedstawił przykładowe tezy rosyjskiej propagandy:

"Polska chce dokonać aneksji Ukrainy",

"Zachód chce uczynić z Ukrainy polski protektorat",

"Trwa polonizacja Ukrainy",

"Sterowany przez Warszawę Zełenski wpycha Ukrainę w ręce Polski",

"Warszawa zagraża Ukrainie i Białorusi",

"Polska chce rozpadu Rosji i izolacji Chin".

– Wciąż najważniejszym motywem działań rosyjskiej dezinformacji przeciwko Polsce jest próba skłócenia Ukraińców i Polaków. Rosja wykorzystuje do tych działań następujące narracje: dla Polski uchodźcy z Ukrainy to źródło taniej siły roboczej, Ukraińcy są faworyzowani kosztem Polaków, kończy się cierpliwość RP i Europy wobec uchodźców, Ukraińcy w Polsce sprawiają coraz więcej problemów, pomoc Ukrainie to element cynicznej gry Warszawy – powiedział Żaryn.

Dodał, że "rosyjska propaganda podejmuje także próby ukazywania Polski jako państwa, które z jednej strony jest zupełnie ubezwłasnowolnione przez Zachód, a z drugiej – przez rusofobię i swoją zapalczywość może wpędzić Zachód w wojnę z Rosją".

Żaryn podkreślił, że wobec Ukrainy Rosja niezmiennie prowadzi agresywne działania propagandowe oparte na tych samych kłamliwych narracjach i oskarżeniach, które stały się podstawą wojennej retoryki Kremla przed i po 24 lutego br., tj.: "Ukraina to państwo nazistowskie, ukraińscy nacjonaliści mordują ludność rosyjskojęzyczną, konieczna jest denazyfikacja Ukrainy. Ukraińcy, jak niegdyś nazistowscy Niemcy, wymazują rosyjską kulturę".

