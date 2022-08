Rosyjski resort obrony skomentował wtorkowy atak na infrastrukturę wojskową w Radziechowie, ok. 40 km na wschód od granicy polsko-ukraińskiej. Zdaniem Kremla zniszczono "zagraniczną broń i amunicję dostarczoną z Polski". Władze obwodu lwowskiego podały, że w ataku nikt nie ucierpiał i został zniszczony jeden z budynków.

Atak na obwód lwowski zbiegł się z wizytą w Kijowie szefa polskiej dyplomacji Zbigniewa Raua i sekretarz generalnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) Helgi Marii Schmid. - Wczoraj (we wtorek - red.) podczas alarmu przeciwlotniczego wróg przypuścił atak rakietowy na obiekt infrastruktury wojskowej koło Radziechowa w rejonie (powiecie - red.) czerwonogrodzkim. W rezultacie uszkodzony został jeden budynek. Na szczęście nikt nie ucierpiał – oznajmił szef władz obwodu lwowskiego Maksym Kozycki.

W środę swoją wersję wydarzeń przedstawił Kreml. Rosyjski resort obrony poinformował, że w wyniku ataku na Radziechów "zniszczono magazyn z zagraniczną bronią i amunicją dostarczoną z Polski". Nie sprecyzowano, jaki rodzaj uzbrojenia miał być celem sołdatów. Kreml zadeklarował również zniszczenie czterech magazynów z rakietami, bronią artyleryjską i amunicją w okolicach Mikołajowa i Doniecka. Nie przedstawiono więcej informacji w tej sprawie.

Rosjanie szykują się do natarcia od południa

Siły rosyjskie prawdopodobnie przygotowują się do kontrnatarcia w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, by zająć cały teren tego regionu – poinformowało we wtorek wieczorem dowództwo operacyjne Południe na Facebooku. Według dowództwa Rosjanie tworzą ugrupowania szturmowe na kierunku krzyworoskim.

Rzecznik dowództwa Władysław Nazarow podał, że siły rosyjskie próbowały prowadzić rozpoznanie bojem na linii Suchy Stawok-Biłohoriwka, ale poniosły straty i wycofały się. Potem przeprowadziły dwa ataki lotnicze na pozycje wojsk ukraińskich. „(Wojska rosyjskie - red.) przeprowadziły ataki z okupowanych terenów obwodów chersońskiego i mikołajowskiego wzdłuż linii styczności, z użyciem śmigłowców i wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych” – oznajmił w komunikacie Nazarow.

Natomiast lotnictwo ukraińskie przeprowadziło trzy ataki na rosyjskie punkty oporu i jeden na skupisko sprzętu wojskowego i uzbrojenia. Pododdziały rakietowo-artyleryjskie zaatakowały z kolei punkt stacjonowania wojsk rosyjskich w Czornobajiwce, zadając przeciwnikowi straty.

RadioZET.pl/PAP/AFP