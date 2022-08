Kreml zdecydował ws. nuklearnego traktatu. Rosja zawiesza inspekcje

Rosja poinformowała Stany Zjednoczone, że zdecydowała się na zawieszenie inspekcji w ramach nuklearnego traktatu START – podała agencja Reutera, powołując się na komunikat rosyjskiego MSZ. "Moskwa pozostaje zobowiązana do przestrzegania wszystkich postanowień traktatu" – napisał resort Siergieja Ławrowa.

New START to podpisany w 2010 i przedłużony w 2021 roku traktat, który nakłada na USA i Rosję limit rozmieszczenia 1550 strategicznych głowic jądrowych, a także ich środków przenoszenia. Umowa wygasa w 2026 roku. W zeszłym tygodniu Joe Biden ogłosił, że Waszyngton jest gotowy do negocjacji nowego traktatu o redukcji broni jądrowej.

Nuklearny traktat. Rosja zawiesza inspekcje

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji stwierdziło w komunikacie, że celem Rosji jest zapewnienie funkcjonowania wszystkich mechanizmów nuklearnego traktatu "w ścisłej zgodności z zasadami parytetu i równości stron".

Według rosyjskiego MSZ działania Stanów Zjednoczonych zmusiły Kreml do tymczasowego wycofania z działalności inspekcyjnej w ramach traktatu START. "To zwolnienie dotyczy również obiektów, w których mogą odbywać się kontrole przewidziane w traktacie" – napisano w komunikacie.

"Federacja Rosyjska jest zmuszona uciekać się do tego środka w wyniku uporczywego pragnienia Waszyngtonu, aby w sposób domyślny doprowadzić do wznowienia działań inspekcyjnych na warunkach, które nie uwzględniają istniejących realiów, tworzą jednostronne korzyści dla Stanów Zjednoczonych i faktycznie pozbawiają Federację Rosyjską prawa do przeprowadzania inspekcji na terytorium amerykańskim" – czytamy.

"W wyniku antyrosyjskich jednostronnych sankcji ruch lotniczy między Rosją a Stanami Zjednoczonymi został przerwany. Przestrzeń powietrzna państw będących sojusznikami i partnerami USA jest zamknięta dla rosyjskich samolotów, którymi przemieszczają się rosyjskie ekipy inspekcyjne. Nie ma podobnych przeszkód w przybyciu amerykańskich inspektorów do Rosji" – poinformowało ministerstwo.

MSZ Rosji podkreśla, że Moskwa jest gotowa do "natychmiastowego anulowania decyzji po wyeliminowaniu wszystkich problemów związanych z czynnościami kontrolnymi przez zagranicznych kolegów".

RadioZET.pl/Reuters