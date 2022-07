Donbas, który w większości okupują wojska rosyjska, ma się stać miejscem wymiany handlowej Kremla z Koreą Północną. - Nasi północnokoreańscy partnerzy są [też - red.] zainteresowani zakupem części zamiennych i narzędzi wytwarzanych w Donbasie oraz odtworzeniem swoich zakładów produkcyjnych - oświadczył Macegora.

Jak podkreślono na łamach nknews.org, oznaczałoby to naruszenie sankcji ONZ z grudnia 2017 roku, na mocy których Korea Północna nie może nabywać za granicą m.in. maszyn przemysłowych, sprzętu elektronicznego i części zamiennych.

Korea Północna współpracuje z Kremlem. Celem Donbas

- [Współpraca z Koreą Północną w odbudowie Donbasu - red.] oznaczałaby pierwszy poważny krok w kierunku degradacji Rosji z roli mocarstwa do państwa zbójeckiego. Jeśli Moskwa naruszy sankcje, które sama wcześniej autoryzowała, będzie to oznaczało istotne osłabienie Rady Bezpieczeństwa ONZ - ocenił Go Myong-hyun z ośrodka analitycznego Asian Institute for Policy Studies w Seulu, cytowany przez nknews.org.

- [Separatystyczne - red.] republiki w Donbasie nie są członkami ONZ, a zatem mogą bezkarnie ignorować sankcje - dodał prof. Andriej Łańkow z seulskiego uniwersytetu Kookmin.

13 lipca Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna ogłosiła, że uznaje separatystyczne, kontrolowane przez Moskwę Doniecką i Ługańską Republikę Ludową za niepodległe państwa. Oprócz Rosji i Korei Północnej podmiotowość tych quasi-państw uznała dotąd jedynie Syria.

W odpowiedzi na "akt nieprzyjaźni" ze strony Pjongjangu Ukraina zerwała stosunki dyplomatyczne z Koreą Północną. "Uznajemy tę decyzję jako próbę podważenia suwerenności i integralności terytorialnej naszego kraju, jawne naruszenie konstytucji Ukrainy i głównych zasad prawa międzynarodowego" - oświadczył ukraiński resort dyplomacji.

RadioZET.pl/PAP