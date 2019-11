Męczarnie krokodyla syjamskiego. Zagrożony gigant umrze przez... oponę?

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Krokodyl został po raz pierwszy wypatrzony w 2016 roku. Przemierzał rzekę przepływającą przez Palu, jedno z większych miast na wyspie Sulawesi (Celebes).

Ekolodzy wielokrotnie apelowali o uwolnienie nieszczęśnika z opony. Zaznaczają, że sprawa jest szczególnie poważna – uwierająca go opona może przyczynić się do śmierci krokodyla syjamskiego. Przymiarki pod zabieg usunięcia opony z krokodyla trwają, jednak same chęci wolontariuszy to zbyt mało...

Sprawa dotyczy gatunku zagrożonego - szacuje się, że na świecie żyje ok. stu osobników. Największe z nich mają do trzech metrów długości.

RadioZET.pl/Daily Mail