Kolejne linie lotnicze zwieszają loty do Mińska. To nimi przylatują migranci

Syryjskie linie lotnicze Cham Wings Airlines wstrzymały w sobotę loty do Mińska. Jako powód wskazano napięcia na białorusko-polskiej granicy. To kolejny przewoźnik, który ogranicza loty do białoruskiej stolicy.

Kryzys migracyjny, który od kilku miesięcy rozgrywa się na granicy polsko-białoruskiej, w ostatnich dniach gwałtownie eskaluje. W okolicach przejścia Kuźnica-Bruzgi kilka tysięcy migrantów od 8 listopada próbuje przekroczyć granicę z Polską.

Rząd w Warszawie odpowiedzialnością za kryzys obarcza reżim Alaksandra Łukaszenki, który w ostatnich miesiącach zwielokrotnił loty z państw Bliskiego Wschodu do Mińska. Zniesiono również ograniczenia wizowe, co miało doprowadzić do powstania nowego szlaku migracyjnego w kierunku Europy Zachodniej. W sobotę z połączeń z Białorusią zrezygnowała syryjska linia lotnicza.

Linie zawieszają loty do Mińska. To reakcja na kryzys na granicy

"Odkąd większość pasażerów Cham Wings latających do Mińska to Syryjczycy (...) linie lotnicze Cham Wings Airlines podjęły decyzję, by dziś, w dniu 13 listopada, zawiesić swoje loty na międzynarodowe lotnisko w Mińsku" - poinformował przewoźnik. Cham Wings to prywatny przewoźnik oferujący loty do i z Damaszku głównie do miast w krajach bliskowschodnich.

W czwartek Dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego Turcji wydała zakaz sprzedaży biletów dla obywateli Iraku, Syrii i Jemenu, udających się na Białoruś. W efekcie linie Turkish Airlines nie będą przyjmować na pokłady samolotów do Mińska obywateli tych trzech państw, z wyjątkiem posiadaczy paszportów dyplomatycznych.

Z kolei białoruskie linie lotnicze Belavia również poinformowały w piątek, że obywatele Iraku, Syrii i Jemenu, lecący z Turcji, od 12 listopada nie będą przyjmowani na pokład jej samolotów. Loty do Mińska zawiesiła również iracka linia lotnicza Iraqi Airlines.

RadioZET.pl/PAP