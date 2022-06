Ogromny pocisk i kula ognia. Nowe nagranie z ataku na centrum handlowe

Ujawniono nowe nagranie z monitoringu, na którym dokładnie widać atak na centrum handlowe w Krzemieńczuku w środkowej Ukrainie. Do tej pory władze potwierdziły 20 ofiar śmiertelnych poniedziałkowego rosyjskiego ataku.

Centrum handlowe w Krzemieńczuku (obw. połtawski) w poniedziałek zostało ostrzelane przez wojska rosyjskie. Na najnowszym nagraniu z monitoringu, które w środę pojawiło się w mediach społecznościowych, widać, jak duża rakieta spada prosto na budynek. W tym momencie w środku było co najmniej kilkaset osób.

Po chwili centrum handlowe zamieniło się w kulę ognia i słup czarnego dymu. Wiceszef biura prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko poinformował we wtorek, że "wiadomo już o ponad 20 zabitych i 59 rannych, z których 25 hospitalizowano". Na miejscu trwa akcja poszukiwawcza. Ostateczna liczba ofiar nadal nie jest znana.

Atak na centrum handlowe. Nowe nagranie

Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska, we wtorkowym wywiadzie dla amerykańskiej telewizji CNN, atak na Krzemieńczuk nazwała aktem terroru. Przyznała, że była nim "zszokowana", jednak dodała, że metody stosowane przez rosyjską armię w trakcie inwazji na Ukrainę regularnie wprawiają ją w osłupienie. - Wielokrotnie byliśmy zszokowani. Nie wiem, czym jeszcze okupanci mogą nas zszokować - skomentowała pierwsza dama.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się we wtorek do członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, by sformułowali prawną definicję "państwa terrorystycznego" i ukarali Rosji za jej działania przeciwko ludności cywilnej. Jako jeden z argumentów podał poniedziałkowy atak na centrum handlowe.

Prezydent Francji Emmanuel Macron napisał w nocy z poniedziałku na wtorek na Twitterze, że "rosyjski atak rakietowy na centrum handlowe w Krzemieńczuku to absolutny horror". "Dzielimy ból rodzin ofiar. I czujemy ogromną złość. (...) Rosjanie muszą zobaczyć prawdę" – napisał Macron.

