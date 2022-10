Krzyki i przerażenie w muzeum. Aktywistki oblały zupą słynny obraz van Gogha

Do szokującego zdarzenia doszło w piątek w Galerii Narodowej w Londynie. Dwie aktywistki z grupy ekologicznej oblały zupą pomidorową słynne "Słoneczniki" Vincenta van Gogha. Potem dziewczyny przykleiły się do ściany w galerii.

Aktywistki z grupy przeciwdziałającej zmianom klimatycznym "Zatrzymać ropę" (Just Stop Oil) oblały zupą obraz van Gogha, który jest wart ponad 80 mln funtów - podał "The Guardian". Na sali rozległy się okrzyki przestraszonych zwiedzających. Na szczęście obraz był zabezpieczony szybą i nie ucierpiał w wyniku ataku.

Atak na obraz van Gogha. Aktywistki oblały go zupą

- Co jest więcej warte: sztuka czy życie? Co jest ważniejsze: ochrona obrazu czy ochrona naszej planety i ludzi? Czy obraz jest warty więcej niż jedzenie? Więcej niż sprawiedliwość. Milionów zmarzniętych, głodnych rodzin nie stać nawet na podgrzanie puszki zupy - krzyczały aktywistki. Podkreślały, że na rosnących cenach ogrzewania koncerny paliwowe zarabiają ogromne pieniądze. Potem działaczki przykleiły dłonie do ściany galerii.

Szybko pojawiła się policja i kobiety zostały odczepione od ściany i aresztowane. Pracownicy Galerii Narodowej szybko oczyścili salę.

RadioZET.pl/The Guardian