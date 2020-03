Książę Albert z Monako poddał się testowi na koronawirusa, który dał wynik pozytywny - donosi agencja Associated Press. Jest to więc pierwszy monarcha i pierwsza na świecie głowa państwa zakażona COVID-19.

Informację jako pierwsza podała na Twitterze agencja Associated Press, powołując się na oświadczenie monakijskiego dworu, które głosi, że "nie ma żadnych obaw, co do zdrowia księcia".

Według komunikatu, Albert czuje się dobrze i planuje przez najbliższe dwa tygodnie wykonywać swoje obowiązki z pałaca, w pełnej współpracy z rządem. Zaapelował też do poddanych oraz wszystkich mieszkańców Monako, aby skrupulatnie stosowali się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Książę Albert jest pierwszym monarchą oraz pierwszą głową państwa na świecie, co do której podano do publicznej wiadomości, że ma koronawirusa. Przypomnijmy, że przed trzema dniami ujawniono, że COVID-19 ma także premier tego kraju Serge Telle.

RadioZET/Twitter/apnews.com