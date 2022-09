Książę Harry wydał osobiste oświadczenie po śmierci królowej. "Jestem na zawsze wdzięczny"

Książę Harry w wydanym w poniedziałek osobistym oświadczeniu złożył hołd zmarłej w czwartek babci, Elżbiecie II. "Celebrując życie mojej babci, Jej Wysokości Królowej - i opłakując jej stratę - wszyscy przypominamy sobie, że była ona dla tak wielu osób drogowskazem w jej oddaniu służbie i obowiązkom. Była na całym świecie podziwiana i szanowana" - napisał książę Harry.

Poruszające słowa księcia Harry'ego. "Babciu, dziękuję"

Brat nowego następcy tronu księcia Williama przypomniał słowa, które królowa wypowiedziała po śmierci swojego męża, księcia Filipa: "Życie, oczywiście, składa się z ostatecznych rozstań, jak i pierwszych spotkań".

"Babciu, podczas gdy to ostateczne rozstanie przynosi nam wielki smutek, jestem na zawsze wdzięczny za wszystkie nasze pierwsze spotkania - od moich najwcześniejszych wspomnień z dzieciństwa z Tobą, do spotkania Cię po raz pierwszy jako mojego Naczelnego Dowódcę, do pierwszej chwili, gdy poznałaś moją ukochaną żonę i przytuliłaś swoje ukochane prawnuki" - zaczął w osobistym liście do zmarłej królowej.

Dodał: "Wysoko sobie cenię te chwile spędzone z Tobą i wiele innych wyjątkowych momentów. Już teraz bardzo nam Ciebie brakuje, nie tylko nam, ale całemu światu. A skoro mowa o pierwszych spotkaniach, to teraz czcimy mojego ojca w jego nowej roli jako króla Karola III".

"Dziękuję za Twoje zaangażowanie w służbę. Dziękuję za Twoje rozsądne rady. Dziękujemy za Twój zaraźliwy uśmiech. My również uśmiechamy się, wiedząc, że Ty i Dziadek jesteście teraz ponownie połączeni i obydwoje razem w pokoju" - zakończył książę Harry.

Przypomnijmy, w sobotę babcię, królową Elżbietę II, pożegnał książę William. "Wiedziałem, że ten dzień nadejdzie, ale minie trochę czasu, zanim rzeczywistość życia bez Babci będzie naprawdę odczuwalna. Dziękuję jej za dobroć, którą okazała mojej rodzinie i mnie. I dziękuję jej w imieniu mojego pokolenia za dostarczenie przykładu służby i godności w życiu publicznym, który był z innej epoki, ale zawsze istotny dla nas wszystkich" - napisał w osobistym oświadczeniu nowy następca tronu.

RadioZET.pl/PAP