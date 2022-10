Kto stoi za wybuchem na moście Krymskim? "Są dwa warianty"

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała w Radiu ZET, że Rosjanie nie chcą iść na front, a propaganda w Rosji zaczyna mówić już o wojnie. Była ambasador zwróciła uwagę na to, co mówiono po częściowym uszkodzeniu mostu Krymskiego. - Dotychczas propaganda mówiła, że to tylko precyzyjne uderzenia w cele militarne. Nic o zdewastowaniu Mariupola i innych miast nie mówiono. Teraz w rosyjskiej telewizji już się mówi: uderzamy w infrastrukturę. Tłumaczą, że ich zaatakowano terrorystycznie, więc odpowiadają tak samo - dodała.

Pełczyńska-Nałęcz uważa, że “są dwa warianty ataku na Most Krymski”. - Jak jest do końca my się nie dowiemy - zaznaczyła.

"Dwa warianty ataku na Most Krymski"

- Pierwszy (wariant – red.) to akcja za liną frontu zorganizowana przez służby ukraińskie. Nakierowana na sukces wizerunkowy i odcinająca dostawy dla armii. Drugi - propagowany przez Ukrainę, że są to jakieś walki wewnętrzne frakcji w Rosji, gdzie chciano zmusić Putina do radykalnej eskalacji - powiedziała rozmówczyni Beaty Lubeckiej.

Była ambasador zwróciła również uwagę, że Rosjanie nie odniosą już zwycięstwa, którego oczekiwali. -Zrozumieli, że militarnie na froncie, wojskowo nie wygrają. W związku z tym rozgrywają to politycznie, mówiąc to są nasze ziemie, ogłaszając mobilizację. To jest także inny przekaz do Rosjan, którym mówiono do tej pory o operacji specjalnej, w której oni nie uczestniczą. Teraz powiedziano im – to jest wojna - podsumowała.

Cała rozmowa w podcaście Popołudniowy Gość Radia ZET:

