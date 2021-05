Które linie latają przez Białoruś? Przewoźnicy powoli się wykruszają

Ruch lotniczy nad Białorusią się przerzedził. Samoloty Wizz Air i Baltic Air omijały w poniedziałek przestrzeń powietrzną tego kraju w reakcji na przymusowe lądowanie maszyny Ryanaira i aresztowanie lecącego tym samolotem Ramana Pratasiewicza. Flightradar24.com zwrócił też uwagę, że samolot austriackich linii ominął Białoruś, choć nie ma w tej sprawie żadnego oficjalnego komunikatu. Litwa wydała już zakaz lotów do i ze swoich portów maszynom, których trasy prowadzą nad krajem rządzonym przez Aleksandra Łukaszenkę.

Nie ma jeszcze decyzji LOT-u w tej sprawie. Premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że zaproponuje Radzie Europejskiej, żeby wszystkie loty UE-Białoruś zostały wstrzymane, więc prawdopodobnie także polski narodowy przewoźnik przestanie latać do tego kraju.

Które linie latają przez Białoruś?

Poza ruchem krajowym i samolotami wykonującymi połączenia międzynarodowe z Białorusią, w przestrzeni powietrznej tego kraju latają samoloty szwajcarskich linii Swiss, m.in. Boeing 777 z Zurichu do Moskwy. Białoruskiej przestrzeni powietrznej nie omijają na razie także samoloty australijskiego przewoźnika Qantas. Dreamliner z londyńskiego lotniska Heathrow do portu Darwin w północnej Australii planowo przeleciał nad Białorusią. Alternatywnych tras nie obierają też samoloty rosyjskiego Aerofłotu. Flightradar24 pokazywał, że maszyny z Wiednia do Moskwy lub ze stolicy Rosji do Kaliningradu także latały nad Białorusią. Białoruskie niebo przecinają też samoloty chińskich i singapurskich linii, a także mniejsze, prywatne odrzutowce czy samoloty cargo.

Flightradar24.com zwrócił też uwagę na zaskakujący fakt, że Ryanair nie nakazał swoim pilotom omijać Białorusi, mimo incydentu z przymusowym lądowaniem samolotu tych linii w Mińsku.

Samolot Lufthansy wstrzymany na lotnisku w Mińsku

Po przechwyceniu samolotu linii Ryanair z Ramanem Pratasiewiczem na pokładzie zagraniczne linie lotnicze napotykają kolejne problemy. W Mińsku lotnisko wstrzymało wylot samolotu niemieckich linii Lufthansa do Frankfurtu. W oficjalnym komunikacie poinformowano, że powodem jest mail z groźbą dokonania ataku terrorystycznego na samolot Lufthansy.

Szefowie komisji spraw zagranicznych dziewięciu parlamentów narodowych, w tym Polski, zaapelowali o zawieszenie członkostwa Białorusi w Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i rezygnację z lotów nad tym krajem.

RadioZET.pl/Flightradar24.com