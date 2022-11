"Kucharz Putina": Rosja wpływała na wybory w USA. Biały Dom reaguje

"Kucharz Putina" opublikował wpis na rosyjskim serwisie społecznościowym VKontakte, w którym stwierdził, że Rosja ingerowała w wybory w USA. "Mieszaliśmy się, mieszamy się i będziemy się mieszać. Precyzyjnie, dokładnie, chirurgicznie i po swojemu, jak tylko my to umiemy" – napisał Prigożyn.

Biały Dom reaguje na wpis "kucharza Putina"

– To nie mówi nam nic nowego ani zaskakującego. To jest szeroko wiadome i udokumentowane, że podmioty związane z Jewgienijem Prigożynem starały się wpływać na wybory na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych – powiedziała podczas konferencji prasowej rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre.

– Wiemy też, że częścią rosyjskich wysiłków jest promocja narracji podważających demokrację i siejących niezgodę i podziały. Więc nie jest zaskakujące, że Rosja podkreśla swoje próby i fabrykuje historie o swoich sukcesach w dzień przed wyborami – dodała.

Mimo twierdzeń oligarchy, rzeczniczka Białego Domu stwierdziła, że dotąd amerykańskie służby nie zidentyfikowały wiarygodnych i konkretnych zagrożeń dla procesu wyborczego w USA.

Wybory do Kongresu USA. Biden: demokracja jest zagrożona

Amerykanie wybierają we wtorek nowy skład Izby Reprezentantów USA i 1/3 senatorów. Dodatkowo większość stanów wybierze przedstawicieli swoich władz, a w niektórych odbędą się referenda w sprawie m.in. aborcji i legalizacji marihuany.

Joe Biden na ostatnim wiecu przed wtorkowym głosowaniem oświadczył, że zwycięstwo Republikanów może osłabić demokratyczne instytucje kraju i zniweczyć wiele osiągnięć jego prezydentury. – Dzisiaj stoimy w obliczu decyzji. Czujemy w kościach, że nasza demokracja jest zagrożona i wiemy, że to jest moment aby ją obronić – powiedział prezydent USA do tłumu na Bowie State University, w stanie Maryland, położonym niedaleko Waszyngtonu.

"Kucharz Putina" - kim jest Jewgienij Prigożyn?

Jewgienij Prigożyn jest nazywany "kucharzem Putina", ponieważ jego firmy cateringowe obsługiwały kolacje Władimira Putina z zagranicznymi dygnitarzami. Oligarcha zaopatrywał też rosyjską armię.

Prigożyn to również założyciel prywatnej firmy wojskowej, znanej jako tzw. grupa Wagnera. Rosjanin finansował petersburską farmę trolli, za co został objęty sankcjami – zarówno USA, jak i UE. W tym roku Departament Stanu wyznaczył nagrodę do 10 mln dolarów za informacje na temat oligarchy i jego prób ingerencji w wybory.

RadioZET.pl/PAP