„Kupiliśmy młot pneumatyczny, żeby móc uciec spod gruzów”. Odessa pod ostrzałem

Wojna w Ukrainie omijała do tej pory Odessę, miasto położone nad Morzem Czarnym. Taktyka Rosji zmieniła się jednak – wojska zaczęły realizować „plan B”. Oznacza to coraz bardziej intensywny ostrzał zabudowań cywilnych, co widać w zniszczonym niemal doszczętnie Mariupolu.

Odessa została ostrzelana przez rosyjską marynarkę wojenną. - Byliśmy naprawdę przerażeni – stwierdziła w rozmowie z agencją PAP 18-letnia Tanja.

„Tchórzostwo innych państw”. Mieszkanka Odessy o przyczynach wybuchu wojny

Odessa wskazywana jest jako jeden z najważniejszych celów, jakie może jeszcze zaatakować Rosja. Walki omijały do tej pory miasto, ostrzał z rosyjskich okrętów był więc dla mieszkańców szokiem.

W ataku nikt nie zginął – podał przedstawiciel administracji wojskowej obwodu odeskiego Serhij Bratczuk, publikując zdjęcia z interwencji służb.

- O 6:00 nad ranem Rosjanie rozpoczęli godzinny ostrzał ze swoich okrętów, byliśmy naprawdę przerażeni. Zbiegliśmy do piwnicy naszego domu, naszego schronu. Po około dwóch godzinach poszliśmy na górę, ale później syreny zawyły ponownie i teraz znów jesteśmy w piwnicy – zrelacjonowała agencji PAP przebieg ataku Tanja.

18-letka dodała, że rodzina przygotowała się, tworząc w piwnicy prowizoryczny schron. Umieszczono w niej „zapasy jedzenia, wodę, ciepłe ubrania, poduszki i koce”.

Kupiliśmy też młot pneumatyczny na wypadek zniszczenia domu i konieczności wydostania się spod gruzów. Tanja

- Staramy się żyć normalnie, chociaż jest to coraz trudniejsze nawet w naszym względnie - jak dotąd - bezpiecznym mieście. Mój uniwersytet na przykład ogłosił wznowienie zajęć od 4 kwietnia, mam nadzieję, że nic się do tego dnia nie zmieni – dodała młoda Ukrainka.

Mieszkanka Odessy zwróciła również uwagę na panujące wśród mieszkańców miasta przekonanie o niewystarczających działaniach społeczności międzynarodowej w celu zatrzymania rozpętanej przez Rosję wojny przeciw Ukrainie.

- Nie chcę brzmieć jak egoistka, ale tchórzostwo innych państw popchnęło Rosję do rozpoczęcia wojen i konfliktów w innych krajach. Dlaczego nikt nie zareagował na to, co dzieje się w Nadniestrzu? Na wojnę w Gruzji? Na trwającą od 2014 roku wojnę na Ukrainie? - wskazała Tanja.

Trwa wojna w Ukrainie. Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.

RadioZET.pl/PAP

Wojna w Ukrainie na żywo: