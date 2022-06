Kuriozalna wypowiedź Pieskowa. Odniósł się do okupowanych terytoriów

Wojna w Ukrainie trwa już 100 dni. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow na konferencji prasowej wypowiadał się na temat postępów armii od 24 lutego. Jego zdaniem wojska rosyjskie osiągnęły "pewne wyniki" w tym co Władimir Putin i cały aparat państwowy nazywa "specjalną operacją wojskową" w Ukrainie.

Narracja Kremla jest niezmienna. Rosja twierdzi, że wysłała swoje wojska na Ukrainę, by bronić mieszkańców dwóch separatystycznych regionów promoskiewskich, tzw.Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, przed wojskiem Kijowa.

Kuriozalna wypowiedź Pieskowa

- Jeśli chodzi o zapewnienie ich ochrony, podejmowane są środki i osiągnięto pewne wyniki – powiedział Pieskow. - Wiele miejscowości zostało wyzwolonych od pronazistowskich sił zbrojnych Ukrainy i elementów nacjonalistycznych - dodał rzecznik.

Rosja wielokrotnie opisywała władze w Ukrainie jako neonazistów i nacjonalistów. Tego typu określenia są wykorzystywane jako propaganda w celu usprawiedliwienia konfliktu. - W wyzwolonych miejscowościach dano ludziom możliwość rozpoczęcia spokojnego życia - powiedział Pieskow. - Praca ta będzie kontynuowana do czasu osiągnięcia wszystkich celów operacji wojskowej - zakończył wypowiedzieć rzecznik Kremla.

"Zwycięstwo będzie nasze"

- Zwycięstwo będzie nasze - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w filmie opublikowanym na Facebooku. Nagranie nawiązywało do filmu z początku wojny kiedy to prezydent Ukrainy chcąc ukrócić plotki, że uciekł ze stolicy nagrał krótki filmik gdzie informował, że jest z całym rządem w Kijowie. Na nagraniu widać premiera Denysa Szmyhala i doradcę prezydenta Mychajło Podolak. Do kolejnych wyliczeń Zełenski dodał, że cała armia jest tutaj oraz cały naród Ukrainy.

