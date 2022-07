Kuriozalny komentarz rzeczniczki MSZ Rosji. "Kochanie, jeszcze raz"

Szczyt G20 w Indonezji ma odbyć się w dniach 15-16 listopada. Jednak w tym tygodniu na wyspie Bali odbędzie się konferencja ministrów spraw zagranicznych z grupy G20. Będą na niej zarówno Antony Blinken, jak i Siergiej Ławrow.

- Chcielibyśmy, by Rosjanie podali nam jeden powód, dla którego mielibyśmy z nimi rozmawiać w formacie bilateralnym. Tymczasem Moskwa wciąż nasila brutalną wojnę przeciwko narodowi ukraińskiemu - powiedział rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price.

Zacharowa cytuje Britney Spears

Na te słowa zareagowała rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa. Na swoim profilu na Telegramie napisała: "Ned, twoje oświadczenie brzmi jak słowa piosenki". Następnie przytoczyła refren utworu Britney Spears pt. "Baby one more time". "My loneliness is killing me (And I), Imust confess, I still believe, When I'm not with you I lose my mind, Give me a sign, Hit me baby one more time".

W polskim tłumaczeniu oznacza to: "Moja samotność zabija mnie (i ja), Muszę odejść, wciąż wierzę (wciąż wierzę), Gdy nie jestem z Tobą tracę zmysły, Daj mi znak, uderz mnie kochanie jeszcze raz".

Następnie rzeczniczka zacytowała utwór "June Song" 25-letniej rosyjskiej piosenkarki Lusi Czebotiny. Słowa do tego utworu napisała Zacharowa. "So June is over, Your power is lower, And I’m gonna fly, Away from this lie". W polskim tłumaczeniu oznacza to: "Czerwiec się kończy, Twoja moc słabnie, Niebawem odlecę, Z daleka od tego kłamstwa".

Maria Zacharowa najprawdopodobniej chciała tym wpisem nawiązać do ostatnich sukcesów armii rosyjskiej w Ukrainie. Zajęli miasto Lisiczańsk.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska