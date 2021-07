Koronawirus i kolejna fala przypadków Covid-19 budzi coraz większe obawy na Antypodach. Władze Australii w ubiegłym tygodniu zmniejszyły o połowę liczbę obywateli, którym wolno było wracać do domu co tydzień do 3 tysięcy, aby spróbować zmniejszyć ryzyko wyjścia wirusa z hotelowej kwarantanny.

Z tego powodu 34 tys. Australijczyków, którzy chcą wrócić do domu, pozostaje za granicą. Dwa największe miasta Australii, Sydney i Melbourne, są zablokowane, aby powstrzymać epidemię koronawirusa spowodowaną bardziej zaraźliwym wariantem Delta. Miejscowe obostrzenia wystawiła na próbę brytyjska celebrytka.

Kwarantanna w hotelu. Celebrytka chciała jeść "nago i bez maseczki"

Skrajnie prawicowa brytyjska komentatorka Katie Hopkins, znana z podburzających antyimigranckich komentarzy, kwestionuje pandemię i krytykuje antycovidowe działania brytyjskiego rządu. Z tego powodu została wyrzucona z kilku brytyjskich mediów. Przyleciała do Sydney wystąpić w programie telewizyjnym „Big Brother VIP”.

Już jej przylot do Australii wywołał oburzenie z powodu obostrzeń dla Australijczyków, którzy nie mogą wrócić do kraju z powodu obostrzeń. Wszyscy przybywający do Australii muszą odbyć dwutygodniową kwarantannę w hotelu. Podczas pobytu muszą założyć maskę przed odebraniem posiłków, a następnie odczekać 30 sekund i po odejściu hotelowego personelu odebrać jedzenie.

Katie Hopkins publicznie kwestionowała te reguły. Na Instagramie umieściła film nagrany w pokoju hotelowym. Zapowiedziała, że posiłek przyjmie nago, bez maseczki, przy otwartych drzwiach.

Minister spraw wewnętrznych Australii Karen Andrews powiedziała, że Hopkins zostanie deportowana pomimo usunięcia filmu z Instagrama. - To przerażające, że ta osoba tak się zachowywała (...) Wywieziemy ją z kraju, jak tylko uda nam się to zorganizować. To był policzek dla wszystkich Australijczyków, którzy są obecnie w izolacji i jest to po prostu niedopuszczalne zachowanie - komentowała Andrews na antenie miejscowej telewizji ABC.

Seven Network i Endemol Shine Australia, producenci programu „Big Brother VIP”, w którym miał wystąpić Hopkins, poinformowali w niedzielę, że jej kontrakt został anulowany. „Seven i Endemol Shine zdecydowanie potępiają jej nieodpowiedzialne i lekkomyślne komentarze podczas hotelowej kwarantanny” - podały firmy we wspólnym oświadczeniu.

Australijski stan Victoria, w którym leży drugie pod względem wielkości miasto kraju, Melbourne, przedłuży o co najmniej pięć dni lockdown wprowadzony z powodu epidemii Covid-19 - poinformowały władze stanowe w poniedziałek.

Co najmniej do końca lipca potrwa także lockdown w stanie Nowa Południowa Walia, w którym położona jest największa australijska metropolia, Sydney. Do pozostawania w domach zmuszona jest więc blisko połowa ludności 25-milionowego kraju. W poniedziałek w Sydney zgłoszono 98 nowych infekcji (z których co najmniej 20 było zakażeniami lokalnymi), a w niedzielę - 105. Lockdown w Nowej Południowej Walii wprowadzono 26 czerwca i od tego czasu był on dwukrotnie przedłużany. Dotychczas w Australii w pełni zaszczepiono 11 proc. populacji kraju.

RadioZET.pl/PAP